劉心語險被「檯面上某女」騙去柬埔寨！　恐怖內幕：她專門誘拐的

記者張筱涵／綜合報導

劉心語今（26日）在粉絲專頁分享了一段驚險經歷，「現在想起來還是覺得很可怕」，提醒大家保持警惕。她透露，曾有一位女生朋友提議一起出國旅行，起初計劃是去日本，但隨後對方改口提出去柬埔寨，婉拒後卻被封鎖，後來得知了恐怖真相。

▲劉心語差點被騙去柬埔寨。（圖／翻攝自FACEBOOK／劉心語）



劉心語提到，之前有位女性朋友約她一起去日本進行閨蜜之旅，她當時覺得這個提議不錯。然而，一週後，這位朋友突然改變計畫，提議改去柬埔寨。劉心語感到這個提議很奇怪，因為她並不想去那邊玩，於是便拒絕了這個邀約。沒想到，對方竟然惱羞成怒，直接把她封鎖了，讓劉心語感到非常困惑。

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事後，劉心語才得知，這位朋友其實是專門誘拐女生去柬埔寨，一旦抵達當地，護照會被收走，並且會發生許多可怕的事情。她特別提醒大家要保護好自己，即便是閨蜜之間也要保持批判性思考能力，不要輕易相信別人的邀約。

此事引發網友熱議，有人留言提醒：「有可能是詐騙集團！」對此，劉心語回應：「她是檯面上的人欸！所以我很不敢相信！但我對那個地方沒興趣，沒去成真的是萬幸！」

▲劉心語回覆網友。（圖／翻攝自FACEBOOK／劉心語）



【劉心語臉書全文】

最近一直刷到相關報導⋯

現在想起來還是覺得很可怕！

幸好我福大命大！

之前有個女生朋友也約我要去閨蜜之旅，

本來說要去日本，我覺得可以呀～

後來隔一週跟我說要去柬埔寨兩個人閨蜜之旅！

後來我覺得很奇怪怎麼去那邊閨蜜之旅，

我也並不想去那邊玩就拒絕她！

結果對方直接惱羞成怒把我封鎖！！！

到底為什麼要那麼氣！？

後來才知道她是專門誘拐女生朋友去那個地方⋯

一下飛機護照會被收走，會發生很多很可怕的事！

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各位保護好自己呀！

即便是閨蜜也要有自己的批判性思考能力