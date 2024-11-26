雪兒回憶錄　大談「第一次」及拒絕再合作的導演

▲雪兒（中）登上「維多利亞的秘密」內衣大秀獻唱。（圖／Victoria’s Secret提供）

圖文／鏡週刊

78歲的女星雪兒（Cher）出道多年以來，都以特立獨行的風格橫跨影視歌多棲，甚至去年還發表入行以來首張耶誕歌曲專輯，今年登上了「維多利亞的秘密」內衣大秀獻唱。而她近期發表的回憶錄，也直言不諱，大談第一次性愛經驗，還有這輩子絕對不想合作的導演。

雪兒的回憶錄會拆成上下兩集（至少）問世，在書中，她談到人生第一次性經驗發生於14歲的時候。當時暗戀住在附近的一位男孩，甚至會在臥室偷偷接吻。但很快，她發現男孩只要在朋友身邊，就會把自己當空氣。所以某天，男孩跟友人打算結伴出門時，還被嘲笑要不要把雪兒一起帶去，對方馬上拋棄了她。

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雪兒覺得自己好像被拋棄似的，基於報復立場，她決定跟他發生關係，「我從來不想，不然的話，我早就答應他上床。但對於被拋棄這件事感到非常生氣，所以我決定這樣做。『就是這樣嗎？我們做完了？我們之間完了嗎？』然後我告訴他滾回家，永遠不要再來，我希望他也能跟我一樣，體驗被拋棄的感覺。」雖然日後男孩嘗試彌補她，但她再也沒有跟對方說過話。

▲雪兒雖然78歲，依然在幕前活躍。（圖／Victoria’s Secret提供）

雪兒還談到這輩子絕對不想再合作的導演，第一位就是拍過《面具》（Mask）一片的已故導演彼得波丹諾維茲（Peter Bogdanovich）。這部片讓雪兒在1985年的坎城影展拿下最佳女主角，也是外界開始對她改變評價，認為她是實力派演員，不再是影視多棲的藝人。但是在拍攝過程中，雪兒經歷了非常不愉快的事件，讓她決定不再跟彼得波丹諾維茲共事了。

事情起因是某天，彼得波丹諾維茲反問她，某一場戲應該在哪裡拍會比較好。當下她回答，「我覺得在廚房拍效果很棒，為什麼不能再去廚房呢？」結果隔天開工時，彼得波丹諾維茲一邊吃著雞蛋三明治，一邊尖叫，表示絕對不會讓其他人來取代他執導這部片。雪兒說，「他罵我什麼都不是，他隨時都可以打斷我。喔，他真的是一頭豬。」

而彼得波丹諾維茲在生前2019年的訪問，則提到雪兒是他合作過最難搞的演員，「她不相信任何人，尤其是男人。她會朝著正確方向開始，但不知道為什麼，很快就出錯，所以我只能拍攝她的特寫鏡頭，因為她很擅長特寫鏡頭。」

雪兒提到另外一位絕對不合作的導演，甚至不肯提到對方的名字，直接說「此人是『布偶秀』的那個傢伙。我害得他被開除了。因為我說，『要嘛你走，要嘛我走。』真可惜，他其實是一位非常好的導演，但他對我甚少好感。他會說：『最起碼，我老婆愛我！』」據悉，這人就是法蘭克歐茲（Frank Oz），原本是執導《風情媽咪俏女兒》（Mermaids）的人選，但半路就因雪兒的關係被換掉。即使如此，她還是強調自己是很容易合作的女演員，「我尊敬真正偉大的導演，我知道什麼時候該傾聽。」



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