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台灣隊奪下12強冠軍！　樂天女孩筠熹「爆哭失態」：一直相信會贏

記者孟育民／台北報導

恭喜中華隊創下歷史！「世界12強棒球賽」於24日晚間迎來台日冠軍賽，中華隊以4：0完封勁敵日本，首次拿下12強賽冠軍，也是隊史第一次奪得三大賽冠軍。當晚，桃園市政府前舉辦的「就一起挺中華 桃園直播派對」成了沸騰的熱點，「樂天女孩」筠熹、嘎琳、岱縈、芷軒帶領球迷熱情應援，現場氣氛激昂彷彿親臨東京巨蛋，與球迷一同見證這場歷史性勝利。

▲▼筠熹看中華隊奪冠哭成淚人兒。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼岱縈、芷軒、筠熹、嘎琳陪全場球迷見證歷史一刻。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼筠熹看中華隊奪冠哭成淚人兒。（圖／樂天桃猿提供）

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作為「樂天女孩」紅隊隊長的筠熹，從首戰到冠軍賽完整參與了七場應援派對，比賽中，筠熹全程盯著現場轉播，激動到整場哭了三四次，還多次被粉絲側拍下來。她笑著自嘲：「哭到好醜！」回憶起賽前的第六感，她說：「平常第六感沒有特別準，但這次比賽前就有很強的預感，一直覺得我們會贏！」果然中華隊以4：0大勝日本隊，筠熹在比賽結束的那一刻忍不住激動大喊：「爽啦！」

▲▼筠熹看中華隊奪冠哭成淚人兒。（圖／樂天桃猿提供）

▲筠熹看中華隊奪冠哭成淚人兒。（圖／樂天桃猿提供）

「樂天女孩」岱縈也難掩感動之情，她坦言比賽還沒結束時就已經熱淚盈眶，「本來還以為自己忍得住眼淚，但看到中華隊高舉冠軍獎杯、每一位球員站上頒獎台時，眼淚根本停不下來！」談到當晚的有趣瞬間，她回憶：「球迷們在台下突然自發唱跳《台灣尚勇》，我們乾脆停掉現場音樂，帶著全場一起吼吼吼吼吼！」她感動地說：「當下真的覺得全場和東京巨蛋裡的球迷心都是連在一起的！」

同樣在現場應援的嘎琳也表示，當晚她時不時回頭盯著轉播，緊張到沒辦法完全專注應援。回憶一路從中華隊第一戰開始應援，跟著中華隊飛到東京，又返回桃園市政府應援，她感動地說：「覺得大家真的都非常不容易，九下一結束，眼淚就忍不住掉下來了。」

▲▼筠熹看中華隊奪冠哭成淚人兒。（圖／樂天桃猿提供）

▲筠熹和嘎琳合照。（圖／樂天桃猿提供）

這場「世界12強棒球賽」冠軍賽，不僅凝聚了台灣球迷的熱情，也讓人看到台灣棒球的強大實力。其中樂天桃猿男兒、總教練曾豪駒為比賽注入關鍵能量。這次的榮耀，屬於每一位選手、教練、後勤團隊，更屬於每一個不畏風雨為中華隊吶喊的球迷。一起共同完成了這場屬於台灣的偉大勝利，讓中華隊締造新紀錄，也讓所有人心中烙印下最熱血的一刻。

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