張艾嘉突拋「退休」震撼彈！認「沒有遺憾」：把機會留給年輕人

▲張艾嘉透露想退居幕後。（圖／CTWANT資料照）

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張艾嘉、林嘉欣、劉奕兒今（24）日凌晨出席《女兒的女兒》金馬慶功宴，並一同接受訪問，對於張艾嘉、劉奕兒分別未抱回「最佳女主角」、「最佳女配角」，張艾嘉透露自己不會難過，反而覺得輕鬆。她表示，自己也覺得不會替劉奕兒感到可惜，因為對方才剛開始，前途無量。另外，張艾嘉也在受訪時爆出自己準備退休一事，透露未來想要退居幕後。

張艾嘉今日出席《女兒的女兒》金馬慶功宴，她在受訪時表示，自己未來將要準備退休一事。張艾嘉指出，自己已經演戲演了50多年，想要把機會留給年輕人。

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張艾嘉也透露，自己對於幕後工作其實相當有興趣「我要做幕後的很多工作還沒做完，不專心的話做不了啊，還有太多事情，可是我的年齡沒有太多，所以我必須花點時間做自己想做的事。」之後作品量會減少，認為還是要專心做一件事比較好。

張艾嘉坦言「我覺得很感恩，我在70歲的時候還可以演到一部這麼好的角色，我沒有什麼遺憾。以後我還能演出的話，一定要讓我覺得真的是很棒的角色。」至於是否在等李安導演的邀請，張艾嘉也笑稱，自己跟導演的淵源太久了，也在等他，李安則回應「自己都是以電影為準，哪個適合就適合。」

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