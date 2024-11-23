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金馬獎／一年拿兩金！楊貴媚喊話：進軍金曲！　「謝謝身邊壁虎」經紀人哭了

記者蕭采薇／台北報導

繼金鐘獎後，楊貴媚今年再拿下本屆金馬最佳女配角獎，她在台上表示：「怎麼可能，真的不敢相信，怎麼會是我？」楊貴媚說，很多人以為她拿過很多金馬獎，但其實這只是第二座，而且相隔了20年。楊貴媚更笑說，接下來要進軍金曲獎。

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▲第61屆金馬獎最佳女配角，楊貴媚《小雁與吳愛麗》。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊貴媚時隔20年，拿下生涯第二座金馬獎，以《小雁與吳愛麗》奪最佳女配角。（圖／記者林敬旻攝）

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楊貴媚說，第41屆以《月光下，我記得》拿下金馬影后時，因為當時還很年輕，「突然就得獎，所以有點驚嚇和緊張。」時隔20年再拿獎，楊貴媚說：「今年是驚喜，因為五位女配表現都很好，但我入圍是代表劇組，今年能得獎，代表我的劇組也被看到了。」

她上個月才以《有生之年》拿到金鐘視后，如今再拿金馬，楊貴媚開玩笑說：「金曲還沒得啊！最近《老少女奇遇記》我們有做了主題曲，希望接下來可以跟相信音樂合作，邁向金曲獎。」更開玩笑說，現在自己能做到「8蹲」，也許可以挑戰唱跳歌手。事實上，楊貴媚如今雖是影后，但她最一開始其實是歌手出道。

▲第61屆金馬獎最佳男女配角，施名帥、楊貴媚。（圖／記者林敬旻攝）

▲新科「最佳男配角」施名帥和「最佳女配角」楊貴媚。（圖／記者林敬旻攝）

楊貴媚稱自己很幸運，遇到《小雁與吳愛麗》裡這個有別於傳統媽媽的角色，「這次演一個風情萬種的媽媽，讓大家看到是不同的表演，我演傳統媽媽也很多年了，有點內傷，很悶啦！」她也笑說，除了不想演武俠片和要背很多台詞的律師和醫生外，最想挑戰的就是喜劇片。

▲第61屆金馬獎最佳女配角，楊貴媚特別感謝經紀人。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊貴媚特別感謝一路陪伴的「壁虎和蠑螈」，兩位經紀人聽到感言非常感動。（圖／記者林敬旻攝）

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她最近在影集《影后》中，和經紀人「壁虎」感情深厚，楊貴媚如今得獎，也特別感謝一路陪伴的經紀人。楊貴媚也再次感謝身邊的「壁虎和蠑螈」，她笑說：「我進這個圈子之後，第一位經紀人就是她，沒有改變過，我很幸福也很幸運。她是很特別的人，很努力也很善良。」讓經紀人聽到也熱淚盈眶。

 

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