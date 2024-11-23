金馬獎／吳君如睽違21年入圍老淚縱橫　許願跟許光漢拍戲

記者葉文正／台北報導

影后吳君如今天以一襲黑白禮服君臨金馬紅毯，但是她相當開心，直言知道自己入圍真的是「老淚縱橫」，大讚對手太強，有沒有得獎都隨意，還許願下部片要跟許光漢拍電影談情說愛。

▲第61屆金馬獎頒獎典禮星光大道-吳君如。（圖／攝影中心攝）

吳君如看到台灣媒體真的開心，還表示：「我心情真的老淚縱橫，上一次得獎已經是21年前了，記得是第40屆，回想到金馬獎這麼多入圍者報名，自己可以被提名，覺得已經贏了，所以穿得美美的來開PARTY，對手很強呀，就不給自己各種壓力了，能入圍頭五名就有信心，有沒有得獎都隨意。」

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▲睽違21年，吳君如再度入圍。（圖／攝影中心攝）

而她在《我談的那場戀愛》劇中跟小鮮肉談戀愛，她也笑說：「等等跟許光漢頒獎，希望跟他談談下一步跟他談戀愛，會在台上問他，願不願意，她大笑逼問他嗎，叫陳可辛來拍，這就是交換條件。

▲吳君如自虧老淚縱橫。（圖／攝影中心攝）

吳君如主演的《我談的那場戀愛》已獲劉德華頒發「年度期待華語電影」（港澳地區），她得獎時開心高舉獎座歡呼，預祝電影繼香港賣座之後，也在全世界大賣！

《我談的那場戀愛》入圍本屆金馬獎「最佳女主角」、「最佳新導演」兩項大獎， 今年金馬獎女主角獎項競爭激烈，吳君如收放自如的細膩詮釋，顛覆過往搞笑形象，令人不禁隨著情節又笑又飆淚，睽違21年再奪金馬影后呼聲極高！