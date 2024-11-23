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直擊／女粉新婚「拋下老公獨守空房」　丁海寅霸氣：上來合照！

記者吳睿慈／台北報導

男神丁海寅23日在北流Legacy TERA見面會，他在一天之內連開2場，足見他對台灣「HAEINESS」（官方粉絲名）的珍視。一開場，他以《媽媽朋友的兒子》原聲帶中的〈The Truth〉揭開序幕，在互動環節中更是寵粉，得知台下有粉絲新婚，為了跟新郎報備，他立刻把女方叫到台上合照，全場尖叫不斷。

▲▼直擊／台灣粉絲新婚「拋下老公獨守空房」　丁海寅霸氣：上來合照！。（圖／讀者提供）

▲丁海寅見面會上深情獻唱。（圖／讀者提供）

丁海寅開場以一連串中文跟觀眾打招呼，「你好，我是丁海寅，你們過得怎麼樣？好久不見，你們想我了嗎？我好想你們，很高興見到大家！」在第一個活動環節，邀請粉絲在入場前寫下最近的煩惱，並請丁海寅幫忙解答，問題範圍囊括相當廣泛，從前男友、減肥計劃、夫妻相處之道到「新婚生活」都請他來解答。

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有一題題目吸引丁海寅的注意，台下有觀眾自爆剛新婚，卻把老公丟在家裡，這次來參加粉絲見面會最重要任務就是要跟丁海寅自拍，丁海寅霸氣笑喊：「為了家庭和平，這個一定要選！」於是把粉絲叫上台合照，全場掀起熱烈尖叫聲。

▲▼直擊／台灣粉絲新婚「拋下老公獨守空房」　丁海寅霸氣：上來合照！。（圖／讀者提供）

▲丁海寅寵粉一百分，與粉絲互動頻頻。（圖／讀者提供）

在換穿曾經演出的戲劇系服裝環節，丁海寅才剛脫下開場時穿的外套，粉絲就直呼：「不要穿外套！」他先是謙虛表示：「我現在身材沒有很完美，但粉絲想要我不穿的話，我就不穿了。」他笑虧粉絲，「你們怎麼突然手機都拿起來了？」整場活動丁海寅都超寵粉，接連送出飛吻、愛心等姿勢給粉絲拍照，大喊「快起床」為粉絲錄製Morning Call。

▲▼直擊／台灣粉絲新婚「拋下老公獨守空房」　丁海寅霸氣：上來合照！。（圖／讀者提供）

▲丁海寅見面會還學了好幾句中文。（圖／讀者提供）

為了這次與台北粉絲的相見，丁海寅也學了好幾句中文的甜言蜜語，「月亮代表我的心」、「你是我的唯一，希望永遠可以跟你在一起」、「不想成為什麼特別的人，只想成為特別愛你的人」、「因為你，我才了解什麼是愛」，更用錄音娃娃錄製了「有你才有我，我永遠愛你」，給足台北粉絲滿滿的珍貴回憶。整場演出，丁海寅誠意滿滿，演唱〈The Truth〉、〈Good Night〉、〈Until I Found You〉和〈Beginning〉4首歌曲，展現男神不同面向魅力，創造珍貴回憶。

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