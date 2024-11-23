金馬獎／紅毯5美！　夏于喬大裸背禮服美翻　張榕容霸氣艷壓全場

記者陳芊秀／綜合報導

第61屆金馬獎頒獎典禮23日晚間在台北流行音樂中心舉行，星光大道主持人由「紅毯女王」楊千霈領軍，搭檔二度主持的男星徐鈞浩、首度挑戰的金馬最佳女配角王渝萱，現場眾星雲集。《ETtoday星光雲》與大家一起關注本屆紅毯5美，看女神如何電翻全場。

夏于喬

▲夏于喬。（圖／攝影中心攝）

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夏于喬憑《小雁與吳愛麗》入圍最佳女主角。她現身金馬星光大道，身穿一件深藍色的長禮服，呈現優雅氣質。禮服採用露背剪裁，展現她的背部線條，突顯性感與自信。裙子的布料光澤感十足，營造出高貴質感，髮型則是長髮編辮，垂落於背後，增添了一絲俐落感，加上戴了垂墜感強的銀色耳環增添亮點，優雅迷人的氣質，吸引了現場的目光。

曾沛慈

▲曾沛慈。（圖／攝影中心攝）

曾沛慈在電影《BIG》挑戰母親角色入圍最佳女配角。她禮服採用裸色與淡綠色為主色調，禮服上半部以亮片刺繡打造，呈現出閃耀的效果，突顯出她的肩頸線條與性感鎖骨、傲人雙峰，裙擺以輕盈的薄紗設計，呈現出柔和的漸層效果，飄逸夢幻，髮型簡潔大方，搭配簡約的耳環和手環，整體造型精緻而不過於繁複，讓人感受到清新脫俗的美感。

張榕容

▲張榕容。（圖／攝影中心攝）

張榕容憑《鬼才之道》入圍最佳女主角。她身穿黑色長禮服，禮服最大的亮點是背部大面積鏤空設計，露出優美的背部線條，同時，禮服兩側也有適度的開口，突顯女神纖細腰身，造型大膽又不失優雅。她的短髮造型俐落乾練，搭配精緻的項鍊與戒指，為整體造型增添了細節亮點，展現高級時尚感的同時，也成功突顯了她的自信與獨特個性。

劉奕兒

▲劉奕兒。（圖／攝影中心攝）

劉奕兒憑《女兒的女兒》入圍最佳女配角。她的禮服造型以一襲黑色亮片長禮服為主，細肩帶設計展現肩頸線條，而低胸剪裁突顯性感與大方的氣質，背部採大挖空設計，裸背增添了一抹性感，拉長了整體線條，讓人視線聚焦於背部的優美輪廓。下擺採用長拖尾設計，隨著步伐展現出流動感與儀式感，突顯紅毯上的氣勢。

吳君如

▲吳君如。（圖／攝影中心攝）

吳君如憑電影《我談的那場戀愛》入圍最佳女主角。她身著一件高雅的白色無肩禮服亮相紅毯。這件禮服以簡潔的剪裁展現她的優雅氣質，上半身採用了貼身設計，完美突顯了她的身材曲線。裙身由白色布料為主，從膝蓋以下逐漸延伸出黑色的裙擺，形成了明顯的對比，背部的拖尾設計使整體造型更加大氣而高貴，營造出動感與層次感，配飾搭配了一條閃耀的鑽石項鍊與耳環，為整套造型增添了奢華感。



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