ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金馬獎／紅毯5美！　夏于喬大裸背禮服美翻　張榕容霸氣艷壓全場

記者陳芊秀／綜合報導

第61屆金馬獎頒獎典禮23日晚間在台北流行音樂中心舉行，星光大道主持人由「紅毯女王」楊千霈領軍，搭檔二度主持的男星徐鈞浩、首度挑戰的金馬最佳女配角王渝萱，現場眾星雲集。《ETtoday星光雲》與大家一起關注本屆紅毯5美，看女神如何電翻全場。

夏于喬

▲▼第61屆金馬獎頒獎典禮星光大道-夏于喬。（圖／攝影中心攝）

▲夏于喬。（圖／攝影中心攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

夏于喬憑《小雁與吳愛麗》入圍最佳女主角。她現身金馬星光大道，身穿一件深藍色的長禮服，呈現優雅氣質。禮服採用露背剪裁，展現她的背部線條，突顯性感與自信。裙子的布料光澤感十足，營造出高貴質感，髮型則是長髮編辮，垂落於背後，增添了一絲俐落感，加上戴了垂墜感強的銀色耳環增添亮點，優雅迷人的氣質，吸引了現場的目光。

曾沛慈

▲▼第61屆金馬獎頒獎典禮星光大道-曾沛慈。（圖／攝影中心攝）

▲曾沛慈。（圖／攝影中心攝）

曾沛慈在電影《BIG》挑戰母親角色入圍最佳女配角。她禮服採用裸色與淡綠色為主色調，禮服上半部以亮片刺繡打造，呈現出閃耀的效果，突顯出她的肩頸線條與性感鎖骨、傲人雙峰，裙擺以輕盈的薄紗設計，呈現出柔和的漸層效果，飄逸夢幻，髮型簡潔大方，搭配簡約的耳環和手環，整體造型精緻而不過於繁複，讓人感受到清新脫俗的美感。

張榕容

▲▼第61屆金馬獎頒獎典禮星光大道-張榕容。（圖／攝影中心攝）

▲張榕容。（圖／攝影中心攝）

張榕容憑《鬼才之道》入圍最佳女主角。她身穿黑色長禮服，禮服最大的亮點是背部大面積鏤空設計，露出優美的背部線條，同時，禮服兩側也有適度的開口，突顯女神纖細腰身，造型大膽又不失優雅。她的短髮造型俐落乾練，搭配精緻的項鍊與戒指，為整體造型增添了細節亮點，展現高級時尚感的同時，也成功突顯了她的自信與獨特個性。

劉奕兒

▲▼第61屆金馬獎頒獎典禮星光大道-劉奕兒。（圖／攝影中心攝）

▲劉奕兒。（圖／攝影中心攝）

劉奕兒憑《女兒的女兒》入圍最佳女配角。她的禮服造型以一襲黑色亮片長禮服為主，細肩帶設計展現肩頸線條，而低胸剪裁突顯性感與大方的氣質，背部採大挖空設計，裸背增添了一抹性感，拉長了整體線條，讓人視線聚焦於背部的優美輪廓。下擺採用長拖尾設計，隨著步伐展現出流動感與儀式感，突顯紅毯上的氣勢。

吳君如

▲▼第61屆金馬獎頒獎典禮星光大道-吳君如。（圖／攝影中心攝）

▲吳君如。（圖／攝影中心攝）

吳君如憑電影《我談的那場戀愛》入圍最佳女主角。她身著一件高雅的白色無肩禮服亮相紅毯。這件禮服以簡潔的剪裁展現她的優雅氣質，上半身採用了貼身設計，完美突顯了她的身材曲線。裙身由白色布料為主，從膝蓋以下逐漸延伸出黑色的裙擺，形成了明顯的對比，背部的拖尾設計使整體造型更加大氣而高貴，營造出動感與層次感，配飾搭配了一條閃耀的鑽石項鍊與耳環，為整套造型增添了奢華感。
 

►更多【第61屆金馬獎】相關新聞

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

推薦閱讀

丟丟妹認愛新歡9個月「我今天要結婚」突披白紗！大6歲男友：很緊張

丟丟妹認愛新歡9個月「我今天要結婚」突披白紗！大6歲男友：很緊張

金馬獎／2新人主持超混亂挨轟！「出包當場彎腰乾笑」　尷尬畫面全播出

金馬獎／2新人主持超混亂挨轟！「出包當場彎腰乾笑」　尷尬畫面全播出

MAMA／直播出事！為讓位給aespa⋯　《淚之女王》大咖女星鏡頭前慘跌

MAMA／直播出事！為讓位給aespa⋯　《淚之女王》大咖女星鏡頭前慘跌

王定宇爆私訊女選民「晚上穿怎樣拍給我」！狗仔掀不堪內幕：比謝宜容可惡

王定宇爆私訊女選民「晚上穿怎樣拍給我」！狗仔掀不堪內幕：比謝宜容可惡

柯佳嬿挨轟不夠認真！《艾嘉食堂》製作人鬆口認了內幕：製造反差感

柯佳嬿挨轟不夠認真！《艾嘉食堂》製作人鬆口認了內幕：製造反差感

火星人、Rose’都到了「MAMA卻沒唱現場」　韓媒痛批預錄舞台：根本詐欺

火星人、Rose’都到了「MAMA卻沒唱現場」　韓媒痛批預錄舞台：根本詐欺

金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！　畫面播出掀議

金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！　畫面播出掀議

12強台日開打倒數「林襄也來了」！凌晨轉機飛東京 等候區打瞌睡全被拍

12強台日開打倒數「林襄也來了」！凌晨轉機飛東京 等候區打瞌睡全被拍

MAMA／我是(G)I-DLE隊長！　小娟開嗆曾被說：沒穗珍成得了什麼？

MAMA／我是(G)I-DLE隊長！　小娟開嗆曾被說：沒穗珍成得了什麼？

金馬獎／許光漢來了「激帥新髮型」曝光！　入伍後首現身全場瘋掉

金馬獎／許光漢來了「激帥新髮型」曝光！　入伍後首現身全場瘋掉

女偶像控老闆性騷擾！「強吻、摸胸2小時」還要求：當我1日女友

女偶像控老闆性騷擾！「強吻、摸胸2小時」還要求：當我1日女友

金馬獎／曾沛慈炸出北半球「邊走邊晃」！　超深事業線畫面全被拍

金馬獎／曾沛慈炸出北半球「邊走邊晃」！　超深事業線畫面全被拍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

丟丟妹認愛新歡9個月「我今天要結婚」突披白紗！大6歲男友：很緊張

金馬獎／2新人主持超混亂挨轟！「出包當場彎腰乾笑」　尷尬畫面全播出

MAMA／直播出事！為讓位給aespa⋯　《淚之女王》大咖女星鏡頭前慘跌

王定宇爆私訊女選民「晚上穿怎樣拍給我」！狗仔掀不堪內幕：比謝宜容可惡

柯佳嬿挨轟不夠認真！《艾嘉食堂》製作人鬆口認了內幕：製造反差感

火星人、Rose’都到了「MAMA卻沒唱現場」　韓媒痛批預錄舞台：根本詐欺

金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！　畫面播出掀議

12強台日開打倒數「林襄也來了」！凌晨轉機飛東京 等候區打瞌睡全被拍

MAMA／我是(G)I-DLE隊長！　小娟開嗆曾被說：沒穗珍成得了什麼？

金馬獎／許光漢來了「激帥新髮型」曝光！　入伍後首現身全場瘋掉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金馬獎, 金馬61紅毯, 金馬61, 第61屆金馬獎, 2024金馬獎

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金馬獎／許光漢的女主角現身！　袁澧林笑認：已經看過他的新造型
  2. 金馬獎／《鬼才之道》開胡連奪2獎！　陳柏霖王淨頒獎激動叫出來
  3. 金馬獎／王若琳「復古捲髮」登場！　前奏一下全場秒變舞廳
  4. 金馬獎／劉冠廷開場「奇葩自聊18分鐘」尬爆！　PTT傻眼笑哭：不忍苛責
  5. 金馬獎／《由島至島》開胡拿音效獎！　她上台想起媽媽哽咽哭了
  6. 金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！　畫面播出掀議
  7. 金馬獎／張艾嘉趕上了！「媽驚傳重摔急回香港」　順利返台出席典禮
  8. 金馬獎／紅毯6帥出爐！許光漢短髮現身…阿部寬、張震帥氣掀尖叫聲
  9. 金馬獎／吳君如睽違21年入圍老淚縱橫　許願跟許光漢拍戲
  10. 金馬獎／紅毯5美！　夏于喬大裸背禮服美翻　張榕容霸氣艷壓全場

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366