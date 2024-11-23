以為MAMA塞獎給她！李泳知直播說錯話　安兪真嚇瘋「秒叫她閉嘴」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度頒獎典禮2024 MAMA正式揭開序幕，饒舌歌手李泳知以講話直率的性格深受歌迷喜愛，她22日參與盛典第一天，拿下冠名贊助商K-BEAUTY獎，怎料，她會後與好友IVE安兪真、羅PD開直播，她卻當場說錯話，誤以為該獎只是MAMA隨便塞一個獎項給她，但真相是粉絲投票所選，讓安兪真當場崩潰、緊急遮住她的嘴，請她安靜一下，場面超爆笑。

▲▼李泳知獲得K-BEAUTY獎，但她覺得自己不符合獎項形象，沒想到是粉絲所票選。（圖／翻攝自YouTube）



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李泳知在結束頒獎典禮後，與好友IVE安兪真、羅PD開直播閒聊，談起當天所領到的獎項「K-BEAUTY獎」，她露出一臉疑惑的表情，突然表示「我跟K-BEAUTY？真的很想知道獎項選擇的基準」，她認為自己在眾多女團面前，與「美」扯不上關係，沒想到得獎人是自己，令她又驚又喜。

▲▼李泳知直播說錯話，以為MAMA隨便塞一個獎給她，沒想到是粉絲票選，安兪真當場嚇瘋。（圖／翻攝自YouTube）

沒想到，該獎項其實是由粉絲投票選出，眼尖的安兪真看到留言區後，驚呼「等等，姐姐，妳安靜！那是由粉絲選的，出大事了啦！」她嚇到狂打李泳知，暗示女方別再講了，不斷使眼神看向場外的工作人員，最後乾脆把自己遮住，不想面對這一切。

爆笑的是，李泳知感到很驚慌，不斷反問「可是我是K-BEAUTY？不是IVE嗎？」羅PD緊急叫她道歉，她也站起來鞠躬表示「對不起，真的很抱歉」，不願辜負粉絲的真心，只是她好奇心作祟，再度追問「那一起入圍的有誰」，粉絲解答「還有IVE」，令她當場不敢再說話，安兪真則是請她「閉嘴」，全場笑瘋。