金馬獎／劉奕兒胸前大U「包不住頭燈」！　張艾嘉全金登場閃爆了

記者王靖淳／綜合報導

第61屆金馬獎頒獎典禮今（23）日晚上在台北流行音樂中心登場，許多電影人齊聚一堂，由女星楊千霈領軍徐鈞浩、王渝萱擔任紅毯主持人，劉冠廷擔任頒獎典禮主持人，目前登上星光大道的是《女兒的女兒》劇組團隊。

▲第61屆金馬獎頒獎典禮星光大道，林嘉欣（左）、張艾嘉（中）、劉奕兒。（圖／攝影中心攝）



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▲第61屆金馬獎頒獎典禮星光大道，劉奕兒。（圖／攝影中心攝）



透過畫面可見到，林嘉欣身穿黑色長袖禮服，剪裁簡約大方，搭配細長的白色裝飾點綴，增加服裝的立體感，整體造型低調且優雅。張艾嘉選擇一件金色亮面西裝外套，搭配黑色內搭及褲裝，展現帥氣與華麗並存的風格，特別是金色的選擇，讓眾人目光聚焦於她身上。劉奕兒穿著一件全黑亮片緊身禮服，展現修長身材，搭配簡潔的項鍊裝飾，使造型更顯高雅，在受訪時談到與張艾嘉的對戲過程，還忍不住一度哽咽。

▲第61屆金馬獎頒獎典禮星光大道，劉奕兒。（圖／攝影中心攝）



事實上，張艾嘉監製並主演的電影《女兒的女兒》，今年風光入圍第61屆金馬獎5項大獎，包含最佳女主角、最佳女配角、最佳原著劇本、最佳原創電影歌曲與最佳造型設計。張艾嘉近期也都在台灣宣傳，原先預計昨（22）日中午將出席金馬入圍午宴，沒想到母親不慎摔傷，讓她緊急返回香港探望。

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