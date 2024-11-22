MAMA／IVE開胡拿下第一獎！張員瑛重現「LUCKY VICKY」電暈全場

記者劉宛欣／綜合報導

南韓年度音樂盛事MAMA一連在美國、日本兩地登場，其中日本場於大阪「京瓷巨蛋」舉行，稍早進行紅毯，人氣女團IVE入場，6名成員身穿白色禮服亮相，優雅又不失可愛，張員瑛應主持人要求還當場再現了今年掀起模仿風潮的「LUCKY VICKY」，對著鏡頭眨眼散發魅力，瞬間掀起現場粉絲熱烈歡呼。

▲IVE穿著白色禮服登場。（圖／翻攝自MyVideo）

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IVE在紅毯上率先開胡，獲得「Global Performance獎」，隊長安兪真代表發表得獎感言，開心表示：「沒想到會在這裡拿到這個獎，感謝頒給我們獎項，未來我們會成為努力的IVE。」

▲IVE獲得「Global Performance獎」。（圖／翻攝自MyVideo）

2024 MAMA AWARDS預計從21日一連起3天開演，這次橫跨美國、日本，分成兩地舉辦，天王G-DRAGON更是睽違9年再度參與盛會。主辦單位CJ ENM日前就曾預告，今年找來多位知名演員頒獎助陣活動，從爆紅男星到一線演員以及好萊塢演員都在名單上，令人相當期待。

2024 MAMA AWARDS於11月21日在加州洛杉磯杜比劇院率先揭開序幕，再來11月22日至23日在日本大阪京瓷巨蛋舉行，此次也是典禮首度前進美國，並在東亞和東南亞以外的地區舉行。