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曾國城「全裸露臀」殺進金馬獎：衣服要穿回去　春風自豪屁股最好看

記者蕭采薇／台北報導

第61屆金馬獎將在23日晚間舉行，前一天金馬午宴上入圍者們齊聚，尤其「最佳男配角」是唯一全員到齊的組別。曾國城以《小雁與吳愛麗》首度提名金馬獎，並在片中有露臀演出，他開玩笑說：「要把衣服一件一件穿回來。」

▲金馬61「最佳男配角」入圍者：曾國城、李康生、莫子儀、施名帥和春風。（圖／記者蕭采薇攝）

▲金馬61「最佳男配角」入圍者（左起）春風、曾國城、李康生、莫子儀、施名帥。（圖／記者蕭采薇攝）

本屆男配角入圍者包括曾國城、李康生、莫子儀、施名帥和春風，其中李康生、莫子儀都是金馬影帝，競爭非常激烈。李康生說：「就有點意外，其實我也不是很常入圍。」被眾人虧太謙虛。

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首度入圍的曾國城笑說：「我才意外，我意外合理多了。」他說：「這次演一個不是渣男的壞人，能讓我用客家話演出，爽！還有不用穿衣服，糗！」不過曾國城也開玩笑表示：「這次沒安排情慾戲，有點可惜。」

▲金馬61「最佳男配角」入圍者：曾國城、李康生、莫子儀、施名帥和春風。（圖／記者蕭采薇攝）

▲春風入圍金馬61「最佳男配角」。（圖／記者蕭采薇攝）

曾國城在《小雁與吳愛麗》有露臀演出，李康生則是過去就經常在作品露屁股，曾國城形容：「我看過李康生屁股，很結實。那時候他的屁股比較年輕緊實，相較之下我的比較澎潤。」他也笑說，未來還有機會演出電影的話，「要把衣服一件一件穿回來。」

不過說到露屁股，春風自豪：「我的屁股絕對是最好看的！」因為他全背、臀部到大腿都有刺青，兩片臀瓣上剛好有兩隻螃蟹，非常有特色。

▲金馬61「最佳男配角」入圍者：曾國城、李康生、莫子儀、施名帥和春風。（圖／記者蕭采薇攝）

▲施名帥以《角頭：大橋頭》入圍金馬男配。（圖／記者蕭采薇攝）

莫子儀、施名帥是北藝大學長和學弟，這次一起入圍，施名帥說不會緊張，「他們壓力應該要比較大。」而莫子儀私下是棒球迷，被問到頒獎典禮正好碰上台日大賽，他笑說不會偷看轉播：「還是要專心在金馬獎。」

 

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金馬獎, 金馬61, 金馬, 春風, 曾國城, 李康生, 莫子儀, 施名帥

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