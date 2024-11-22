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金馬61第一獎頒出！耿軍《漂亮朋友》獲獎　喊話：希望在台灣上映

記者蕭采薇／台北報導

第61屆金馬獎頒獎典禮將於23日舉行，22日入圍午宴上先頒發「觀眾票選獎」和「國際影評人費比西獎」，「觀眾票選獎」由導演耿軍的《漂亮朋友》獲得，「國際影評人費比西獎」則由導演邱陽的《空房間裡的女人》獲獎。

▲▼ 《漂亮朋友》金馬首映-合照。（圖／記者黃克翔攝）

▲《漂亮朋友》獲金馬61觀眾票選獎，導演耿軍（左一）希望電影能在台上映。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

《漂亮朋友》以獨特的幽默和視角，聚焦在中國的中年同志處境。耿軍形容這是一部純愛電影，認為看完電影之後，觀眾會渴望愛情。不過由於未中籤（陸片在台上映配額），得賭看看是否能在金馬獎獲得「最佳導演」才能保證上映。

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耿軍笑說，這是一部愛情喜劇，很希望能在台灣上映，「這部電影特別適合聖誕檔、春節檔。」而男主角張志勇入圍本屆金馬影帝，但他因為正在拍戲，遺憾未能出席金馬。

▲▼ 金馬影展《空房間裡的女人》導演邱陽 。（圖／記者黃克翔攝）

▲《空房間裡的女人》導演邱陽 。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

國際影評人費比西獎由導演邱陽的《空房間裡的女人》得獎，評審認為電影塑造了在既有亞洲女性形象之外的可能，呈現女性於各種惡劣形勢下的自覺與決斷。從高度完成的形式美學中，得見導演內在創作動機的強度與必要性。從具體空間框限的困鎖與逸離，到無形社會暴力的籠罩與掙脫，在編導與攝製皆完成了高度精巧的辯證，深具展望性。

 

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金馬, 金馬61, 金馬獎, 邱陽

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