記者張筱涵／綜合報導

2024MAMA美國場於台灣時間上午11點開始，新一代團體連續翻唱前輩歌曲的精采表演，平均18歲的YOUNG POSSE則是一連帶來3首嘻哈經典曲，開全麥的超強唱跳實力引發讚嘆。

▲YOUNG POSSE氣勢十足。（圖／翻攝自YouTube）



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TWS率先登台，演繹防彈少年團（BTS）的經典名曲〈Dynamite〉。舞者巧妙運用觀眾席走道，搭配口白開場及道具設計，為表演增添層次感。儘管中途疑似因攝影師走位不慎發生碰撞，成員們仍展現出高度專業精神，絲毫不受影響地完成演出。

▲攝影師走位剛好擋到成員路線。（圖／翻攝自YouTube）



接著登場的是ILLIT，他們翻唱TWICE的〈Heart Shaker〉，以學院風格結合小劇場形式呈現舞台，最後成員脫下眼鏡與灰色外套，展現俏皮反轉魅力，為整場表演畫下趣味十足的句點。

▲ILLIT翻唱TWICE〈Heart Shaker〉。（圖／翻攝自YouTube）



RIIZE則帶來SM娛樂前輩NCT 127的經典曲〈英雄; Kick It〉，6位成員一出場便引發全場尖叫。他們為這次演出特別重新編排舞蹈，融入打鬥動作的創意設計，將太郎飛踢更是精彩，掀起現場另一個高潮。

▲RIIZE改編舞蹈表演十分精采。（圖／翻攝自YouTube）

