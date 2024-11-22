野生李毓芬「消失2年」近況照被PO網！0偽裝吃飯 39歲真實狀態曝光

記者潘慧中／綜合報導

李毓芬2023年2月驚喜現身倫敦時裝周後，便沒有再公開露面。事隔近2年，她最近由於和閨蜜宋米秦低調前往南韓遊玩，近況照因此被PO在網路上，讓不少粉絲驚豔直呼：「39歲都沒變！」

▲李毓芬和宋米秦一起去南韓玩。（圖／翻攝自Instagram／song_miqin）



照片中，可以看到李毓芬和宋米秦一起體驗拍貼機，她時而戴上墨鏡，時而拿下來擺拍，露出鵝蛋臉，身穿毛茸茸的純白外套，相當映襯她的白皙肌膚。

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▲李毓芬和宋米秦一起拍貼。（圖／翻攝自Instagram／song_miqin）



不只這樣，這對閨蜜還一起享用了美食。只見李毓芬穿著黑色長袖服裝，宋米秦則是穿上無袖衣服，兩個人都保養得非常凍齡，完全都看不出真實年齡。

▲李毓芬和宋米秦享用美食。（圖／翻攝自Instagram／song_miqin）



宋米秦透露這趟南韓之旅是臨時決定的，「第一次當媽媽之後跟好朋友單獨回去韓國～」，事前沒有太多計畫，單純享受旅行，飯店住在同一間房，一起練舞之外，每天還聊天聊到凌晨3、4點，雖然起不來吃早餐，但對於人母而言，可說是「無敵的滿滿的療癒時間」。

▲▼李毓芬透露這趟南韓之旅是臨時決定的。（圖／翻攝自Instagram／song_miqin）



宋米秦IG全文：

臨時決定的韓國行程….. 好像第一次當媽媽之後跟好朋友單獨回去韓國～

沒有太多的計畫，今天想幹嘛呢？ 要吃什麼呢？

隨行的…..慢慢的….. 兩個女生的Trip。

我們多久沒有一起用一個飯店房間

我們還房間裡練舞呢～ 她教我一段舞蹈～

我認真練習～ （好久沒跳舞呀）

也聊了聊不完的話題～

真的是對一個媽媽來說 無敵的滿滿的療癒時間

每天聊到凌晨三四點，根本早上起不來吃早餐

韓國有一句說多笑點會變年輕一點

那我們這次旅遊是不是讓我們變年輕一點啊⋯⋯

（想的美～ 哈哈）

好久不見的韓國秋天….. 我已經滿足了

清涼的藍色天空，舒服的陽光跟微風

Thank you for everything

얼마만의 충전의 시간이었는지….

아낌없이 즐기고 가을을 만끽했다네……