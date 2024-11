野生李毓芬「消失2年」近況照被PO網！0偽裝吃飯 39歲真實狀態曝光

記者潘慧中/綜合報導

李毓芬2023年2月驚喜現身倫敦時裝周後,便沒有再公開露面。事隔近2年,她最近由於和閨蜜宋米秦低調前往南韓遊玩,近況照因此被PO在網路上,讓不少粉絲驚豔直呼:「39歲都沒變!」

▲李毓芬和宋米秦一起去南韓玩。(圖/翻攝自Instagram/song_miqin)



照片中,可以看到李毓芬和宋米秦一起體驗拍貼機,她時而戴上墨鏡,時而拿下來擺拍,露出鵝蛋臉,身穿毛茸茸的純白外套,相當映襯她的白皙肌膚。

▲李毓芬和宋米秦一起拍貼。(圖/翻攝自Instagram/song_miqin)



不只這樣,這對閨蜜還一起享用了美食。只見李毓芬穿著黑色長袖服裝,宋米秦則是穿上無袖衣服,兩個人都保養得非常凍齡,完全都看不出真實年齡。

▲李毓芬和宋米秦享用美食。(圖/翻攝自Instagram/song_miqin)



宋米秦透露這趟南韓之旅是臨時決定的,「第一次當媽媽之後跟好朋友單獨回去韓國~」,事前沒有太多計畫,單純享受旅行,飯店住在同一間房,一起練舞之外,每天還聊天聊到凌晨3、4點,雖然起不來吃早餐,但對於人母而言,可說是「無敵的滿滿的療癒時間」。

▲▼李毓芬透露這趟南韓之旅是臨時決定的。(圖/翻攝自Instagram/song_miqin)



宋米秦IG全文:

臨時決定的韓國行程….. 好像第一次當媽媽之後跟好朋友單獨回去韓國~

沒有太多的計畫,今天想幹嘛呢? 要吃什麼呢?

隨行的…..慢慢的….. 兩個女生的Trip。

我們多久沒有一起用一個飯店房間

我們還房間裡練舞呢~ 她教我一段舞蹈~

我認真練習~ (好久沒跳舞呀)

也聊了聊不完的話題~

真的是對一個媽媽來說 無敵的滿滿的療癒時間

每天聊到凌晨三四點,根本早上起不來吃早餐

韓國有一句說多笑點會變年輕一點

那我們這次旅遊是不是讓我們變年輕一點啊⋯⋯

(想的美~ 哈哈)

好久不見的韓國秋天….. 我已經滿足了

清涼的藍色天空,舒服的陽光跟微風

Thank you for everything

얼마만의 충전의 시간이었는지….

아낌없이 즐기고 가을을 만끽했다네……