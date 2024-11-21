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直擊／《噬亡村2》柳樂優彌現身新加坡！　《貓眼》動漫化請到ADO

記者黃庠棻／新加坡報導

迪士尼亞太內容發布會近日在新加坡舉行，今（21）日於濱海灣金沙酒店盛大展開，公開了多部即將上線的作品，稍早透露將與日本出版社講談社合作推出多部動漫作品，另外還將播出《噬亡村》第二季以及最新的《幕府將軍》。

▲迪士尼亞太內容發布會。（圖／記者黃庠棻攝）

▲《噬亡村》將播出第二季。（圖／記者黃庠棻攝）

日本漫畫家北条司的漫畫作品《貓眼》也將在迪士尼頻道影視化，除了在發佈會公開花絮之外，還透露將由人氣歌手ADO演唱主題曲。除了動漫之外，迪士尼發佈會還公開將會推出日本旅行實境秀，由人氣男團Snow Man一起外出旅行，幾個大男孩特地跨海拍攝影片，目黑蓮笑說「大家一定不要錯過了」。

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▲迪士尼亞太內容發布會。（圖／記者黃庠棻攝）

▲迪士尼亞太內容發布會。（圖／記者黃庠棻攝）

▲漫畫作品《貓眼》以及Snow Man旅遊實境秀。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，《噬亡村》第二季的主演特地從日本飛到新加坡，柳樂優彌表示這一次的槍戰會比第一季多，直呼「會有很多名場面，看的時候也會很有實感」，強調導演很用心地拍攝這個部分，笑說「可以感受得到大悟的（角色名）痛」。

▲迪士尼亞太內容發布會。（圖／記者黃庠棻攝）

▲柳樂優彌、笠松將現身新加坡。（圖／記者黃庠棻攝）

此外，《噬亡村》另一位主演笠松將也透露，第二季可以看到這個角色更多孤獨的故事，坦言「這個角色更深入被挖掘，會非常期待」。

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噬亡村, 柳樂優彌, 笠松將

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