楊貴媚揭《影后》沒拍的台灣娛樂圈黑幕！握1條件「可以演主角」

記者陳芊秀／綜合報導

女星楊貴媚憑《有生之年》奪金鐘59影后，又憑《小雁與吳愛麗》入圍金馬61最佳女配角，加上新劇《影后》、實境節目《老少女奇遇記2》播出，每個作品網路討論熱度極高。她近日上王偉忠廣播節目專訪，提到現在的台灣娛樂圈不一樣了。

▲楊貴媚上王偉忠廣播節目專訪，分享經歷不同世代的台灣娛樂圈變化。（圖／翻攝自YouTube）

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楊貴媚，近日上王偉忠節目《欸！我說到哪裡了》專訪，提到台灣演藝圈這一代的年輕人「超棒」，因為演員素質很高，對自己要求也很高，「對自己的工作很努力」。

長年在戲劇圈、影壇奮鬥的楊貴媚，直言現在演藝圈的小孩很努力充實自己，可是以前演藝圈「惡習」太多。她透露自己入行的年代，「有人夾帶廣告，然後上很多節目，這個現在就沒有」，對比現在演員會自我要求比較高，因為競爭很多，如果被幹掉就被幹掉了，再也回不來，「以前不會，以前你有支持者，就可以主持節目，就可以演主角，現在沒有可能」。

王偉忠補充說道「以前資源比較少，的確是握在比較有權力或有方向的人手上」，兩人差不多時間進入電視圈，當時藝人都簽約電視台，僅有兩家製作公司。而楊貴媚參加歌唱比賽才進入電視台，且被「試用3年」，以「特約演員」簽約。

楊貴媚說《影后》沒有描述她那個年代發生的情況，因為導演嚴藝文田調的時代比較像現在，「不像以前可熱鬧了」。而王偉忠也回應「黑黑白白政治什麼勢力什麼都有，男藝人、女藝人，幕後都有一些壓力……」。

▲楊貴媚認為現在的台灣演員比較充實自己，因為競爭多，被幹掉就回不來了。（圖／翻攝自YouTube）

《影后》劇中出現女演員被男導演吃豆腐的情節。楊貴媚表示沒有受過男導演的壓迫，她表示有兩個原因：「第一是我長得很安全，二是我不會讓人家有犯錯的機會，自己要掌握好自己。」她也提到如果自己有碰到的話「我會翻臉」，自嘲說：「所以我紅得慢嘛！」

現年65歲的楊貴媚最早以歌手考進台視，正式踏入演藝圈，除了拍電視連續劇，同時跨界拍電影，開始在影壇嶄露頭角，包括演出王童執導《無言的山丘》入圍金馬最佳女主角，接演李安執導的《飲食男女》，演出蔡明亮執導《愛情萬歲》，曾勇奪亞太影后、金馬影后、金鐘影后等大獎，直到現在串流時代崛起，她仍活躍第一線演出，仍持續與新導演合作。