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賈永婕點燈101放閃挨批　小S「幫忙道歉」力挺：不懂的人～I’m sorry

記者蔡宜芳／綜合報導

女星賈永婕身兼台北101董事長，日前因其丈夫王兆杰點燈101告白，遭外界質疑公器私用。對此，賈永婕澄清此次活動符合流程，20日還以幽默口吻發道歉文，而她的閨蜜小S（徐熙娣）也現身留言區力挺。

▲▼賈永婕點燈101放閃挨批　小S「幫忙道歉」力挺。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_、elephantdee）

▲賈永婕和小S是多年摯友。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_、elephantdee）

賈永婕20日在社群連續道歉12次，包括「不應該公開放閃」、「不應該太有創意」、「不應該認真幫中華隊應援」、「不應該號召企業捐款偏鄉還被質疑公器私用」等，並表示：「但是Team Taiwan如果再創佳績，我希望大家可以原諒我。」

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▲▼賈永婕（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲王兆杰點燈告白賈永婕被質疑是公器私用。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

而在賈永婕發文後不久，小S也依樣畫葫蘆，留言說：「我要為我有這麼棒的朋友道歉，因為不是每個人都可以真正感受到她的努力、正直、善良！不懂的人～I’m sorry。」力挺賈永婕。隨後，賈永婕回覆小S道：「我要道歉我的朋友小S平常很ㄎㄧㄤ，但在關鍵時刻就會清醒。」

▲▼賈永婕點燈101放閃挨批　小S「幫忙道歉」力挺。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

▲小S力挺賈永婕。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

此前，賈永婕的丈夫王兆杰贊助台北101大樓點燈，除了向中華隊道賀，還告白「德杰集團 永婕同❤」。怎料，在賈永婕PO出放閃合照後，竟被質疑是公器私用。對此，賈永婕解釋到，此次的公益點燈活動集結了10個企業做捐款點燈，共將捐出800萬元，當然丈夫也是「苦主」，一切都符合流程。

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賈永婕, 小S, 徐熙娣

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