拍電影太窮！吳君如大方出借私服、愛馬仕包　劇組壓力超大怕刮花

記者蕭采薇／台北報導

本周六即將來台擔任金馬獎頒獎嘉賓的吳君如，以電影《我談的那場戀愛》再度問鼎金馬影后，近期也馬不停蹄到各地宣傳電影。吳君如扮演充滿時尚感的多金熟女醫生，不過由於劇組預算有限，許多華服和包款都來自吳君如的個人收藏。

▲吳君如主演的《我談的那場戀愛》，再度問鼎金馬影后。（圖／甲上娛樂提供）



今年金馬獎女主角獎項競爭激烈，吳君如收放自如的細膩詮釋，顛覆過往搞笑形象，使她此次呼聲極高。由金獎級造型團隊操刀吳君如電影中鮮豔亮麗、層次多變的角色形象，她也貢獻名牌西裝，更無私出借愛馬仕包包，讓造型團隊感激之餘卻也壓力倍增，深怕混亂的拍攝現場會不小心刮花或弄丟她的珍藏。

吳君如對此撇清自己沒有特別崇尚名牌，「只是偶爾買一個，偶爾再買一個，帶回家珍藏都沒用到，想不到這次終於派上用場。」她特別讚賞電影的服裝設計和美術設計，能把每個角色的心境都清楚呈現出來，因此她才不吝出動收藏品。

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▲吳君如（左）在片中穿華服與幻想中的法國工程師談戀愛。（圖／甲上娛樂提供）



此外，鄧麗欣（Stephy）在片中飾演男主角張天賦（MC）的調情教練「瓊姐」，指導他如何一步步引誘吳君如「暈船」，為營造角色深諳戀愛之道，鄧麗欣挑戰了許多性感豔麗的造型，再加上大波浪捲髮更顯得風情萬種，導演何妙祺表示鄧麗欣僅友情客串4天，表現卻是超乎預期，試裝時就已經角色上身，十分投入地手舞足蹈，「因為Stephy造型太美，攝影師忍不住拍了許多不同角度，有場她要幫張天賦打領帶的戲，MC是真的緊張得面紅耳赤！」

▲鄧麗欣飾演張天賦的調情教練，令他緊張到面紅耳赤。（圖／甲上娛樂提供）



資深演員陳輝虹在片中飾演情騙集團首腦「白先生」，號稱只要加入他的團隊，絕對不會讓「貧窮限制你的想像」。戲外他幽默笑說：「我這個人一看就知道很誠懇，演這角色其實很難！」談到與歌壇人氣王張天賦對戲，陳輝虹表示突然接到許多朋友的「關心慰問」，可見大家都對MC很感興趣，「基本上，我在跟他對戲時都會有點腳軟，反而擔心自己會說錯台詞！」《我談的那場戀愛》11月29日全台上映。

▲鄧麗欣客串演出詐騙集團。（圖／甲上娛樂提供）