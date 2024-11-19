接機必看！日韓2超大咖男神週五同時來台　班機時間全公佈

記者蔡琛儀／台北報導

日本男神町田啓太即將於本週六（23日）在台北Legacy MAX舉辦首場海外見面會的町田啓太，主辦單位今天正式公布來台班機，他將在本週五（22日）搭乘華航CI223抵達台北松山機場，他表示非常期待與台灣粉絲相見的町田啓太，來台前特地錄製問候影片，喊話希望週六能在見面會場相見。

▲町田啓太本週六將舉辦首場海外見面會。（圖／LDH 愛夢悅提供）

町田啓太近一年來為了NHK大河劇《致光之君》飾演藤原公任，也因此為戲留長髮，他透露其實平安貴族的華服實在不好駕馭，「衣服長到不行，很怕踩到旁邊的人，戴著烏帽子也常常撞到別人。」更直呼：「說實話很想剪掉（頭髮），希望人生中想試試平頭這種髮型。」

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回顧2024年，町田總結這是挑戰的一年，「參與了大河劇，投入了很長的時間，拍攝角色也讓我練習了吉他。現在也在為下一個作品做準備，每個階段都充滿挑戰。」町田啓太台北見面會門票於ibon售票系統熱賣中。

▲丁海寅也將在本週六舉辦見面會。（圖／翻攝自丁海寅IG）

而近來演出《媽媽朋友的兒子》人氣再暴漲的南韓男神丁海寅，本週六也來台辦見面會，同樣在本週五搭乘班機OZ711，預計於上午11點40分抵達桃園機場。