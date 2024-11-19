ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

岡田將生爆閃婚「導演秒刪文意外證實」！日網心碎潮：請假一星期

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星岡田將生19日傳出閃婚喜訊，對象是人氣女星高畑充希，兩人去年（2023）秋天合作串流劇集《1122好夫婦》飾演夫妻，今年初低調開始交往，雙方目前尚未回應媒體爆料，不過執導該劇的導演今泉力哉一早發文「他們有先聯絡我」，隨後貼文秒刪，但也間接證實了結婚傳聞。

▲▼岡田將生爆閃婚喜訊，日網一片心碎。（圖／翻攝自X）

▲日媒大篇幅報導岡田將生、高畑充希將結婚。（圖／翻攝自X）

今泉力哉是近年相當受矚目的導演，與許多女神級演員合作，《1122好夫婦》改編自漫畫，描述一對年輕夫妻允許雙方「婚外戀愛」，關係變得越來越複雜，劇集由導演妻子今泉KAORI擔任編劇。而導演得知岡田將生、高畑充希爆結婚，一早發文「他們相識是因為我執導的戲劇《1122》，其實他們事先有很客氣地聯絡了我，我當時一邊說著『欸！』一邊露出微笑，內心不知為何覺得有些想哭。隨後，我立刻打電話告訴撰寫劇本的妻子，妻子的反應是『欸欸——！』」該則貼文現在已經刪除。據日媒《體育報知》報導，兩人拍完戲後認真交往，也有結婚想法，最快今年內會有好消息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼岡田將生爆閃婚喜訊，日網一片心碎。（圖／翻攝自X）

▲岡田將生、高畑充希在《1122》演夫妻，秘密交往不到1年傳結婚喜訊。（圖／翻攝自X）

▲▼岡田將生爆閃婚喜訊，日網一片心碎。（圖／翻攝自X）

▲今泉力哉發文秒刪，原本提及岡田將生結婚「他們事先有客氣地聯絡我」。（圖／翻攝自X）

岡田將生螢幕形象天然呆又鮮少負評，走紅多年一直是日本女性心中的男神，且今年戲運特別旺，在NHK晨間劇《如虎添翼》（虎に翼）飾演法官，帥氣形象助攻高收視，又與滿導光合作電影《最後的里程》，與高畑充希合作《1122好夫婦》在串流平台上線也深獲好評，現在演出中的秋季日劇《旅行護理師》第2季也持續高收視。

▲▼岡田將生爆閃婚喜訊，日網一片心碎。（圖／翻攝自X）

▲岡田將生今年戲運極旺，人氣創新高峰。（圖／翻攝自X）

男神在人氣高峰期結婚格外衝擊。日網一早就陸續有網友留言「告訴了工作人員姐姐們，她們以為是騙人的，一查手機發現是真的，現在有人太受打擊請假一星期」、「因為岡田將生結婚了我今年已經無法工作了」、「岡田將生結婚！今天上班可以請假嗎」、「我今天工作想要請假，突然不是很舒服」、「聽到消息我跟老公說突然感到疲憊和無力，今天可能沒辦法做家務了，結果他回我：『哦，這樣啊！雖然有點年齡差，但真是太好了！他們的兒子大概跟我們兒子差不多年紀吧？』說完就出門上班了。我心裡想：『什麼？』現在回頭一想，他是不是搞錯，把高畑充希和高畑淳子搞混了？」。

而岡田將生、高畑充希目前還沒有回應閃婚傳聞，日網已經先心碎。

▲▼岡田將生爆閃婚喜訊，日網一片心碎。（圖／翻攝自X）

▲▼岡田將生爆閃婚喜訊，日網一片心碎。（圖／翻攝自X）

▲▼岡田將生爆閃婚喜訊，日網一片心碎。（圖／翻攝自X）

▲岡田將生爆閃婚喜訊，日網一片心碎。（圖／翻攝自X）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

推薦閱讀

快訊／Ailee喜曝「明年4月」嫁《單身即地獄》企業家！　感性告白

快訊／Ailee喜曝「明年4月」嫁《單身即地獄》企業家！　感性告白

嘎妹「近6年沒做健檢」查出癌前病變　二度發文曝狀況：下月動手術

嘎妹「近6年沒做健檢」查出癌前病變　二度發文曝狀況：下月動手術

岡田將生爆閃婚高畑充希！　《1122》演夫妻…戲外低調戀愛修正果

岡田將生爆閃婚高畑充希！　《1122》演夫妻…戲外低調戀愛修正果

林志穎看12強棒球賽　大巨蛋初體驗曬VIP包廂：這裡接得到球嗎？

林志穎看12強棒球賽　大巨蛋初體驗曬VIP包廂：這裡接得到球嗎？

雷／《永夜》結局氣死劇迷「丁禹兮虞書欣發聲了」！　親解關鍵劇情

雷／《永夜》結局氣死劇迷「丁禹兮虞書欣發聲了」！　親解關鍵劇情

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

黃曉明剛道歉「葉珂挺孕肚開名車」被拍　挨酸：生怕別人認不出

黃曉明剛道歉「葉珂挺孕肚開名車」被拍　挨酸：生怕別人認不出

被觀眾當面讚「比張曼玉美」！　吳君如當場慌了：不知怎回應

被觀眾當面讚「比張曼玉美」！　吳君如當場慌了：不知怎回應

汪建民逝世1個月…　8年女友發文喊話「知道你沒有離開」

汪建民逝世1個月…　8年女友發文喊話「知道你沒有離開」

南韓20萬YTR性侵13歲女粉「同居2年侵犯34次」　家暴老婆還偷拍

南韓20萬YTR性侵13歲女粉「同居2年侵犯34次」　家暴老婆還偷拍

樂天女神登BBC！啦啦隊遭質疑「物化女性」　發聲：外表只是一環

樂天女神登BBC！啦啦隊遭質疑「物化女性」　發聲：外表只是一環

伍佰開演唱會隔空嗨喊「中華隊去日本！」　球迷敲碗：當應援團長

伍佰開演唱會隔空嗨喊「中華隊去日本！」　球迷敲碗：當應援團長

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／Ailee喜曝「明年4月」嫁《單身即地獄》企業家！　感性告白

嘎妹「近6年沒做健檢」查出癌前病變　二度發文曝狀況：下月動手術

岡田將生爆閃婚高畑充希！　《1122》演夫妻…戲外低調戀愛修正果

林志穎看12強棒球賽　大巨蛋初體驗曬VIP包廂：這裡接得到球嗎？

雷／《永夜》結局氣死劇迷「丁禹兮虞書欣發聲了」！　親解關鍵劇情

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

黃曉明剛道歉「葉珂挺孕肚開名車」被拍　挨酸：生怕別人認不出

被觀眾當面讚「比張曼玉美」！　吳君如當場慌了：不知怎回應

汪建民逝世1個月…　8年女友發文喊話「知道你沒有離開」

南韓20萬YTR性侵13歲女粉「同居2年侵犯34次」　家暴老婆還偷拍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

岡田將生, 高畑充希

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／岡田將生親發聲證實結婚！「我們從好友變夫妻」情定高畑充希
  2. 萬秀洗衣店只開7個月被迫關門！張瑞夫悲認巨大損失　店長也哭了
  3. 岡田將生爆閃婚「導演秒刪文意外證實」！日網心碎潮：請假一星期
  4. 快訊／Ailee喜曝「明年4月」嫁《單身即地獄》企業家！　感性告白
  5. 炎亞綸桃色風暴後零收入「3個月代言回籠」！　認了要退居幕後
  6. 小孟老師／11月19日星座運勢　射手賺錢小心陷阱
  7. 買到「假貨Labubu」氣pupu！　「水晶主播」王宜安生日一肚子火
  8. 《原子》男星才認愛陸450萬博主 又爆談情學霸女歌手…親密畫面曝
  9. 岡田將生爆閃婚高畑充希！　《1122》演夫妻…戲外低調戀愛修正果
  10. 林志穎看12強棒球賽　大巨蛋初體驗曬VIP包廂：這裡接得到球嗎？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366