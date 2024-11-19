岡田將生爆閃婚「導演秒刪文意外證實」！日網心碎潮：請假一星期

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星岡田將生19日傳出閃婚喜訊，對象是人氣女星高畑充希，兩人去年（2023）秋天合作串流劇集《1122好夫婦》飾演夫妻，今年初低調開始交往，雙方目前尚未回應媒體爆料，不過執導該劇的導演今泉力哉一早發文「他們有先聯絡我」，隨後貼文秒刪，但也間接證實了結婚傳聞。

▲日媒大篇幅報導岡田將生、高畑充希將結婚。（圖／翻攝自X）

今泉力哉是近年相當受矚目的導演，與許多女神級演員合作，《1122好夫婦》改編自漫畫，描述一對年輕夫妻允許雙方「婚外戀愛」，關係變得越來越複雜，劇集由導演妻子今泉KAORI擔任編劇。而導演得知岡田將生、高畑充希爆結婚，一早發文「他們相識是因為我執導的戲劇《1122》，其實他們事先有很客氣地聯絡了我，我當時一邊說著『欸！』一邊露出微笑，內心不知為何覺得有些想哭。隨後，我立刻打電話告訴撰寫劇本的妻子，妻子的反應是『欸欸——！』」該則貼文現在已經刪除。據日媒《體育報知》報導，兩人拍完戲後認真交往，也有結婚想法，最快今年內會有好消息。

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▲岡田將生、高畑充希在《1122》演夫妻，秘密交往不到1年傳結婚喜訊。（圖／翻攝自X）

▲今泉力哉發文秒刪，原本提及岡田將生結婚「他們事先有客氣地聯絡我」。（圖／翻攝自X）

岡田將生螢幕形象天然呆又鮮少負評，走紅多年一直是日本女性心中的男神，且今年戲運特別旺，在NHK晨間劇《如虎添翼》（虎に翼）飾演法官，帥氣形象助攻高收視，又與滿導光合作電影《最後的里程》，與高畑充希合作《1122好夫婦》在串流平台上線也深獲好評，現在演出中的秋季日劇《旅行護理師》第2季也持續高收視。

▲岡田將生今年戲運極旺，人氣創新高峰。（圖／翻攝自X）

男神在人氣高峰期結婚格外衝擊。日網一早就陸續有網友留言「告訴了工作人員姐姐們，她們以為是騙人的，一查手機發現是真的，現在有人太受打擊請假一星期」、「因為岡田將生結婚了我今年已經無法工作了」、「岡田將生結婚！今天上班可以請假嗎」、「我今天工作想要請假，突然不是很舒服」、「聽到消息我跟老公說突然感到疲憊和無力，今天可能沒辦法做家務了，結果他回我：『哦，這樣啊！雖然有點年齡差，但真是太好了！他們的兒子大概跟我們兒子差不多年紀吧？』說完就出門上班了。我心裡想：『什麼？』現在回頭一想，他是不是搞錯，把高畑充希和高畑淳子搞混了？」。

而岡田將生、高畑充希目前還沒有回應閃婚傳聞，日網已經先心碎。

▲岡田將生爆閃婚喜訊，日網一片心碎。（圖／翻攝自X）