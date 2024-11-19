買到「假貨Labubu」氣pupu！　「水晶主播」王宜安生日一肚子火

▲「水晶主播」王宜安童心未泯，對Labubu十分著迷。（圖／翻攝自王宜安臉書）

圖文／CTWANT

超人氣潮流玩偶公仔「Labubu」席捲全球，掀起一股蒐集旋風，甚至為該公司賺進數百億台幣的獲利。頭上有著可愛的尖耳朵，咧嘴調皮地笑時，露出一排9顆尖尖的牙齒，十分療癒人心。而將這個小東西推上國際的，應該要感謝狂曬Labubu公仔的BLACKPINK成員Lisa，意外造成搶購熱潮；「水晶主播」王宜安也是「Labubu信徒」，每當工作疲憊時，看到笑咪咪的Labubu，就會立刻被它可愛的模樣給逗樂，但沒想到已經不是「蒐集新手」的她，竟然還是撞上了冒牌貨。

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▲王宜安蒐集Labubu頗有心得。（圖／王宜安提供）

王宜安表示自己蒐集Labubu也有一段時間，當初是觀察到今年流行掛一堆玩偶吊飾在包包上，才發現竟然有這麼可愛的公仔，顏色多樣讓人心情愉悅，等真的開始蒐集才發現非常熱門到處缺貨。最近剛過生日的她，想買一組Labubu當作自己的生日禮物，因為太過熱銷，實體店面遍尋不著，她才選擇上網購買，不過她花了近4000元，收到的竟然是假貨！「因為外包裝盒子上沒有防偽標籤，紙盒開口的撕法也不一樣，仔細看就能發現與真品不同，最氣的就是Labubu一排9顆尖尖牙齒的特徵，我買到的竟然每個公仔都是十顆牙齒，我朋友還開玩笑說我每隻都多一顆，說我賺到，我都快被氣哭了。」

▲仔細觀察，真的Labubu（左）有9顆牙齒，但盜版的卻有10顆。（圖／王宜安提供）

後來王宜安去跟對方申訴，對方一開始還堅稱「肯定不是假的」、「可以拿去找人驗貨」，之後又改口說如果有疑慮可以補償，但她一po文說買到假貨，竟然被賣家給封鎖了，她說，網路電商直播賣Labubu的賣家非常多，市場價格也很不統一，但都偏中高價位，「我之前買的都是正貨，而且真的不便宜啊！所以壓根不覺得自己會碰上『山寨』」，花錢買自己的生日禮物，結果買到一肚子氣。」

▲王宜安花了40000元買了Labubu當生日禮物，沒想到是山寨版。（圖／王宜安提供）

由於那個賣假貨的賣家到現在還在賣假東西，王宜安已經聯繫消保官，但不知道能否追回，「我的錢也不指望能拿回來，但不希望後面還有人上當，有網友跟我交流他們買到的假貨，比我買的更扯，連個盒子都沒有，就是個破爛紙箱裝著，最誇張的是牙齒都糊掉了，幾乎看不清楚到底有幾顆，收到這個粗製濫造的盜版貨，真的會吐血。」

▲王宜安向賣家反映，賣家還表示「肯定不是假的」。（圖／王宜安提供）

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