日本男星來台發展25年！　「下載交友APP學台語」超狂近況曝光

記者黃庠棻／台北報導

舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》即將於12月7、8日首次搬上高雄衛武營歌劇院舞台，也是此劇今年三度加演的最終場，台北與台中已吸引近7000人現場朝聖，今（18）日由首次擔任舞台劇監製的李崗，率領男女主角蔭山征彥與大久保麻梨子出席高雄記者會，歡迎高雄觀眾進場一同感受這場觸動人心的家族物語。

▲舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》將在高雄演出。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》背景橫跨日治時期到國民政府接管台灣，劇中有60%台詞使用當時的「國語」日語對話，不時夾雜著台語演繹，《時光の手箱》可說是罕見搭配字幕演出的舞台劇演出。出場的8位演員中，就有一半是日本演員，包含飾演顏家長男「顏惠民」的蔭山征彥，嫁給顏惠民的日本女子「一青和枝」則由大久保麻梨子主演，兩人是繼2022年《時光の手箱》演出後第二度搭檔。

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▲舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》將在高雄演出。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

大久保麻梨子笑說就算搭配字幕演出也不怕落漆，因為她已將台詞深深刻印在腦海裡，演出至今幾乎沒有忘詞過；蔭山征彥則表示和大久保麻梨子認識22年來終於一起合作，早已培養出好默契，即使真的在台上講錯，相信能臨場與對手演員互相補救。

▲舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》將在高雄演出。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

蔭山征彥來台定居與發展已超過25年，2019年曾以《日據時代的十種生存法則》提名金鐘獎戲劇節目男配角獎，也是該獎項首度入圍的日本籍演員。他曾挑戰客語，這回則是在《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》飾演有著日本魂的台灣人，因此流利台語也是必須，演出後被盛讚台語講得好道地。

▲舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》將在高雄演出。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

看似擁有語言天份，事實上背後是蔭山征彥勤做練習的成果，坦言「除了劇組安排的台語課程，我還下載了語言交換軟體，在上面找網友用台語聊天、加強台語語感，如果在生活中遇到會台語的人，也會嘗試用台語交談，讓台語成為生活的一部分。」

▲蔭山征彥來台發展25年。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

曾奪下香港電影評論學會大獎最佳編劇的蔭山征彥，也洩漏新動向，坦言「近年都在寫劇本，創作過程就是不斷發想新內容，看一看又否定自己的決定，繼續刪刪減減，最近拿到文化部劇本開發補助，很期待作品與大家見面的那天。」

《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》講述基隆礦業大家族長男顏惠民（蔭山征彥飾）經歷動盪時代，娶回銀座平凡店員一青和枝（大久保麻梨子飾），女方婚後才發現原來自己嫁入臺灣五大家族之一的顏家。一場看似羅曼蒂克的異國戀情，各自懷著想被國家認同、想被家族認同的複雜心理，彼此以不同的方法找尋那個年代屬於自己的位置，由蔭山征彥、大久保麻梨子、一青妙、伊正、方文琳、陳家逵、榆丹與米七偶主演。