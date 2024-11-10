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補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有…艾熙認了：他們看過我

記者陳芊秀／綜合報導

AV女優艾熙入行兩年，已經拍了超過75部作品，日前上節目《11點熱炒店》，透露除了跨足成人產業，另一個身分是補習班老師，更語出驚人表示，相信學生看過她的片子。

▲▼艾熙節目透露除了跨足成人產業，另一個身分是補習班老師。（圖／翻攝自YouTube）

▲艾熙出道拍AV超過2年。（圖／翻攝自IG）

艾熙在補習班教經濟學，學生年齡層從國中到高中，當主持人說「男生一定認識妳啊」，她回答「目前沒有任何同學、同事來跟我講過」。而她表示片子裡的樣子和私底下不太一樣，不過隨著節目播出可能大家都會知道，她坦率說「我覺得沒關係」。

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▲▼艾熙節目透露除了跨足成人產業，另一個身分是補習班老師。（圖／翻攝自YouTube）

▲艾熙節目透露除了跨足成人產業，另一個身分是補習班老師。（圖／翻攝自YouTube）

接著艾熙說：「其實我相信他們看過我，只是他們不敢講，就是他們剛好那個年紀，他們也不會敢說『欸老師我看過你的A片』，我覺得他們應該沒有這個膽子。」她也不會與學生討論，「這不是我的教學範圍」。

▲▼艾熙節目透露除了跨足成人產業，另一個身分是補習班老師。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼艾熙節目透露除了跨足成人產業，另一個身分是補習班老師。（圖／翻攝自YouTube）

▲艾熙：「其實我相信他們看過我，只是他們不敢講。」（圖／翻攝自YouTube）

艾熙也在節目分享感情觀。她願意與男友是開放性關係，但前提是雙方要有成熟的心態。只要事先溝通清楚，雙方都經過充分考慮，就算對象是閨密也無妨。若涉及親密行為，她也樂意在場，無論是參與還是觀看。她認為，這一切都關乎信任，精神上的忠誠比肉體上的更為重要。

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