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電音天神嗨爆河濱公園！　台灣呼應《影后》金句：釋放你的POWER

記者黃庠棻／台北報導

今年壓軸最強電音派對第四屆Ultra Taiwan（超世代音樂節）昨（16）日在台北市大佳河濱公園盛大登場，睽違8年來台的電音王者Hardwell（硬威爾）擔任壓軸強棒，還有英國超人氣團體Chase & Status、法國才子DJ Madeon等國際DJ明星陣容來台輪番上陣，祭出一連串派對金曲狂炸。

▲Ultra Taiwan。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

▲Ultra Taiwan在大佳河濱公園舉辦。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

曾經連霸兩屆《DJ Mag》世界百大DJ冠軍的Hardwell（硬威爾）將今年壓軸最後一次表演獻給台灣，這也是他睽違8年再度來台，本身就有一堆派對金曲代表作的他，放送 〈Apollo〉、〈Spaceman〉、〈ACID〉等一連串金曲狂炸，還有電音天神阿曼凡布倫與他二度合作的全新派對國歌〈Follow The Light〉、上週六剛發行的全新單曲〈No Sleep〉，把全場樂迷狂歡HIGH到最高點。

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▲Ultra Taiwan。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

▲Hardwell現身Ultra Taiwan。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

阿曼凡布倫到最後一首歌都要全場狂HIGH，喊著「台灣，釋放你的POWER吧！」接著播放經典代表作〈Power〉全新混音作品〈Power Activation〉 作為壓軸曲，舞台上方施放30秒、200發Ultra Taiwan限定璀璨煙火，全場驚嘆不已，他在結束時向台灣粉絲感性道別「非常謝謝！」

▲Ultra Taiwan。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

▲Ultra Taiwan在大佳河濱公園舉辦。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

英國超人氣電音團體Chase & Status帶來超狂、超炸的招牌派對金曲〈Baddadan〉、〈BACKBONE〉，全場樂迷跟著音樂節奏一起揮手、狂跳，HIGH到不行，還有法國電音才子Madeon在、挪威硬派雙人組Da Tweekaz、Ultra Miami 駐場DJ Mykris在傍晚輪番登場，現場擠滿人潮，氣氛相當HIGH。
▲Ultra Taiwan。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

▲Ultra Taiwan在大佳河濱公園舉辦。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

性感的亞洲百大女神DJ下午火辣開場，有「台灣最美DJ」之稱的PeiPei深V「車頭燈外露」，性感秀出渾圓的東西半球及深邃事業線，她一小時不間斷放送Hardstyle硬派音樂，炒熱全場氣氛。性感電音尤物Lynne穿上黑色細肩帶平口背心，性感露出螞蟻細腰，渾圓北半球更是呼之欲出，在台上跟隨音樂搖擺性感身姿，不時手比愛心送給台下粉絲，表演結束時又手比大愛心，完全抓住粉絲的心。正妹學霸電音女神Baiyia表演一半，辣模好友翁子涵及帥氣DJ Vonik驚喜現身同台演出，表演相當吸睛。

▲Ultra Taiwan。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

▲「台灣最美DJ」之稱的PeiPei。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

反派舞台RESISTANCE今年帶來在全球廣受歡迎、注重旋律且有沈浸式氛圍感的Melodic Techno音樂表演風格，及當中具代表性、人氣超旺的強大DJ陣容來台。壓軸大將烏克蘭前衛浩室女神Miss Monique（莫尼克小姐），播放一連串療癒又迷幻的音樂，搭配她的代表色綠色作為燈光效果，全場樂迷沈浸在綠色魔幻的音樂當中，隨著音樂搖擺狂歡，最後一首歌播放〈Melodic Techno & Progressive House, Pt.2 · Industrial Sound〉，音樂中不時傳出迷幻的「Here We Go」為整個晚上畫下完美的句點，表演結束之後走到台下與第一排的粉絲自拍合照，一一合照到每一個樂迷都拍到為止，首次來台的她非常寵愛台灣粉絲。

▲Ultra Taiwan。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

▲烏克蘭前衛浩室女神Miss Monique。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

今年公園舞台ParkStage全面升級，主打LIVE SET的表演模式，精通數十種東南亞傳統民俗樂器的19歲「大馬怪物電音天才少女」Belle Sisoski，也帶來十幾種樂器包括金貝鼓、二弦樂器、沙貝、豎琴一起來台，在台上一邊放出充滿情感能量的音樂，又能同時在台上一下吹樂器、彈琴、拉琴、打鼓，甚至是用鼻孔吹笛，唱歌、嘶吼聲樣樣來，現場驚艷不斷，樂迷尖叫聲連連。

▲Ultra Taiwan。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

▲19歲「大馬怪物電音天才少女」Belle Sisoski。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

台灣電音天團原子邦妮帶來一連串〈深夜情歌〉、〈謝謝你曾經讓我悲傷〉等人氣歌曲，吸引全場樂迷一起合唱。「全台灣最會吹的派對女神」Hannah（漢娜）在硬派音樂之中穿插現場吹奏薩克斯風，讓樂迷驚豔連連。法國電音鬼才Divyns（狄文斯）用擅長巧妙的混音技巧，帶來生動有趣的混音音樂，吸引不少死忠粉絲支持，人氣不輸其他大舞台。

▲Ultra Taiwan。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

▲Ultra Taiwan在大佳河濱公園舉辦。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

第四屆Ultra Taiwan作為今年Ultra Worldwide™世界巡迴壓軸最後一站，硬體設備全面加碼升級，主舞台MainStage採用美國UMF總部指定使用的高規格頂級音響及控台設備，舞台上的燈光及雷射燈是去年的兩倍、LED銀幕超過2000面，全部都是歷年之最，而兩天結束也將發射多達200發煙火，帶來30秒絕無僅有的超世代煙火秀，打造最頂級的音樂派對。主辦單位提醒民眾勿將拍照手機、相機及眼睛往高處拍攝或抬頭直視雷射光束，造成手機、相機及眼睛受損。

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