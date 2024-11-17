羅時豐自爆「錯失合作許光漢」！　後悔推掉《鬼家人》認了：我好笨

記者王靖淳／綜合報導

男星羅時豐近年跨足YouTube成為網紅，不過在今年8月時與侄子張敏慎拆夥，頻道影片全數下架，後來更開了新頻道「大牛比較懶」，獲得許多觀眾的喜愛。最近羅時豐在新影片透露，過去因為推掉電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的拍攝邀約，進而錯失與男主角許光漢的合作機會，為此他後悔表示：「我真的好笨，沒有拍到覺得蠻遺憾的。」

▲羅時豐對於沒和許光漢合作到感到遺憾。（圖／翻攝自YouTube／大牛比較懶）



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影片中，羅時豐大讚外甥謝毅宏在新劇《X！又是星期一》的表現，甚至笑稱他「演得比第一男主角范少勳還好」。面對姑丈的高度評價，謝毅宏顯得自信滿滿，除了表示自己對這部作品有點小信心之外，甚至還當場大爆料說：「羅時豐推掉的戲，基本上都會中。」透露對方過去曾經推掉超夯國片《關於我和鬼變成家人的那件事》的合作邀約，認為姑丈錯失良機。

▲羅時豐自爆推掉電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的拍攝邀約。（圖／翻攝自YouTube／大牛比較懶）



羅時豐坦言，自己真的好後悔推掉電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，更透露當時還特地詢問飾演主角吳明翰的許光漢是誰，讓謝毅宏在看到照片時忍不住脫口而出：「這是許光漢啊！」為此，羅時豐感嘆表示，這些錯過的機會如今已成過去式，但仍難掩遺憾，「我竟然沒有拍到，我真的是好笨喔！」