石英遺孀哭到要人攙扶　林千鈺、林義山「捐肝救父」悼念文曝光

記者黃庠棻／台北報導

資深演員石英（林忠平）於10月27日辭世，享壽82歲。告別式於今（17）日在台北市懷愛館景明廳隆重舉行，眾多親友及演藝圈好友齊聚一堂，送別這位深受觀眾喜愛的資深演員。

▲石英告別式遺孀哭到需要人攙扶。（圖／記者周宸亘攝）

石英告別式上，遺孀吳玲在現場忍不住崩潰，哭到需要旁人攙扶，同時兒子林義山與女兒林千鈺的悼念文也都隨之曝光，尤其是兒子談到換肝給他的過程，到他生命的後半段陪著他含飴弄孫，感動了現場的所有人。

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▲石英女兒林千鈺、兒子林義山悼念文曝光。 （圖／翻攝自Facebook／林千鈺(鈺寶貝) ）

兒子林義山追思文

爸

我是老元，您聽到了嗎？

對您，我雖心中千言萬語，但卻不知從何下筆，因為今天要和您道別，這是給您的追思文。

從小，您因工作的原因，我們雖總是聚少離多，但您永遠不會忘了在休假時帶著媽媽、姐姐和我去吃好吃的、去好玩的地方走走；也因您的工作需遊走四方，一去就是十天半個月，但您總是會打電話回家詢問姐姐和我想要什麼禮物和玩具，在您工作結束後給我們帶回來；漸漸的我大了點，您會在我休假時，帶著我陪著您去工作，教導著我學會了許多的事物；我入伍當兵，您也是四處拜託請人能多照顧我一下，爸，您默默為我們做的一切，永遠都牢記在我們心中。

在我心中，您是個堅強不會倒下的爸爸，一路以來，您經歷了氣胸、心律不整裝節律器、肝腫瘤、換肝…您一關關的闖過，更記得那年您肝昏迷前，您吃力的從病床上起來，要我扶著您去醫院走廊走走，您站在走廊上看著窗外的車子來來去去，接著對我說：「你跟姐姐都不要把肝捐給我喔！把媽媽照顧好。」；您就是如此的堅強。

後來，在您工作不那麼忙碌後，姐姐帶著您跟媽媽四處去旅遊，看著您照片中的笑容，很開心。

接著在您的寶貝孫子彥熙出生後，您仍是不忘叮嚀咪咪要好好照顧自己及孫子，有什麼好吃、營養的，您都不忘為他們多備一份，您也帶著孫子陪著您四處玩樂，媽媽說您很開心、很滿足，多麼希望這樣的幸福快樂能長長久久。

前不久，您因身體不適入院調養，期間仍不忘關心我的工作及家中大小事務，詢問著小孫子的生活狀態等各事項的叮嚀囑咐；我們陪著您，鼓勵著您，說著等您康復出院後，就帶著您及孫子去您想吃、想玩的地方……但天不從人願，爸，對不起，這次我讓您失望了。

爸，這段時間許多您的好朋友前來向您致意，向我訴說了許多您的故事，在眾人心中，您是一位大家敬重的兄長。

爸，我是您的兒子老元，感謝您為這個家一生的辛勞，媽媽、姐姐、咪咪及您的寶貝孫雖對您有萬般不捨，但您的好、您的關愛，您的叮嚀，我們定會永記心中懷念，我們會照顧好媽媽及您的寶貝孫子，您已功德圓滿，請您不要有罣礙，跟隨大慈大悲的佛菩薩，接引你到西方極樂淨土，永離煩惱及苦痛，誓弘誓願，化為蓮花之尊，乘願再來。

願來生再會報答您的恩情



兒 義山 叩上



林千鈺感謝詞

今天是我父親人生圓滿修成的畢業典禮，

在這裡匯聚了許多愛他 還有他愛的人，

曾經陪伴他 走過人生某一個重要階段，

曾經幫助他 度過了危機難關，

曾經照顧他 就像真正家人一樣，

在此千鈺代表家屬 及我的父親 向各位表達萬分感謝之意，

感謝各位長輩 長官、各位親朋好友，成就了我父親 豐富的人生歲月，也感謝各位 在百忙之中撥出寶貴時間 親自前來弔唁與祝福，

讓父親的人生畢業典禮 有圓滿的句點。

「嚴肅認真、力求完美」是很多人對我父親的印象，

在我心中，他是一個勇士，從不放棄，關關難過 關關過，

相信此刻的他 已經卸下世俗的壓力與重擔，

跟隨慈悲的菩薩 前往極樂國土、自由飛翔，

他的離開 雖然讓大家都很捨不得，

但是我們知道 他的溫暖、他的精神 會永遠留存在每一個人的心中。

最後我要跟父親說：

爸爸!您放心 我會好好照顧您結髮55年的妻子 我的媽媽，

我會跟弟弟 一起撐起這個家，

我會同咪咪 好好看顧您最疼愛的寶貝孫子 彥熙 平安長大，

這輩子做為您的女兒，我很幸福，您的恩情我永生難忘，

爸爸！謝謝您！我愛您！

感謝大家