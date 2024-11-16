記者潘慧中／綜合報導

林萱瑜近年因出演《炮仔聲》、《天之驕女》、《天道》等八點檔，進而打響知名度。私下不時分享生活點滴的她，近日在社群網站透露參加了一場最棒的婚禮，那就是「我的寶貝妹妹嫁啦」！

▲林萱瑜的親妹妹結婚了。（圖／翻攝自Instagram／kininii）



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照片中，可以看到林萱瑜姊妹似乎正在試穿禮服，她穿上淡粉色禮服，相當映襯她的膚色，胸上薄紗的搭配，展現若隱若現的美感；妹妹則是穿著純白婚紗，辣露深溝半球，可說是最美新娘。

▲林萱瑜和妹妹一起穿禮服。（圖／翻攝自Instagram／kininii）



喝喜酒的時候，除了可以看到林萱瑜和Junior（韓宜邦）一起出席，好友曾智希也帶著另一半陳志強現身，顯見彼此私底下的好交情，「謝謝我的朋友來參加。」

▲陳志強和曾智希也有去喝喜酒。（圖／翻攝自Instagram／kininii）



更令人感動的是，妹妹寫了一首歌邀請林萱瑜合唱，但她每次一看到開頭就哭到唱不下去，直到婚禮當天才首度練唱。結果正式開始時，她只撐過第一段，最後「情感失控還是哽咽了」，戳中不少同樣有手足的粉絲的淚點。

▲林萱瑜唱完第一段就哽咽了。（圖／翻攝自Instagram／kininii）



林萱瑜IG全文：

昨天，是我參與過最棒的一場婚禮

我的寶貝妹妹嫁啦～

在婚禮的幾個月前

：我來寫一首歌我們婚禮唱

後來歌詞先產出

我說：怎辦我一看開頭就哭了

：我每次寫每次哭，我可是寫的很有感情

我：這樣怎麼唱啦……

後來整首做出來完全無法認真練唱

怎麼唱怎麼哭

最近我們真的太忙所以婚禮當天是第一次練唱

我：怎麼辦不能太認真唱，會唱不下去

妹妹只笑一笑

好了吧，婚禮開始一上台我只撐過第一段

我一直想逃避妹妹看我的眼神

果然情感失控還是哽咽了

（那時滿腦子都是到底歌手在感性時怎麼唱出口的？）

而且還情緒太滿後聲音跟著失控請見諒

第一次不停在回味婚禮的過程

看著你們兩的表演

姊姊我實在情感爆棚

好棒好浪漫好精彩

我確定你們是彼此最適合的另一半

幸福美滿 恭喜你們！

#陪了燙燙一天我抱到手抖

#最棒的婚禮

#我妹寫的歌好感人

#謝謝我的朋友來參加

#e人的婚禮

#我確定我媽是e人