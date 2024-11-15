JX演唱會剛辦完！金俊秀遭女直播主「錄音勒索101次」　2100萬飛了

記者張筱涵／綜合報導

韓星金俊秀今（15日）爆出遭一名女性網路直播主以錄音檔威脅，從2020年開始累計被勒索了韓幣8.4億元（約台幣2100萬元）。涉案的直播主目前已遭到南韓警方申請拘捕令。

▲金俊秀遭女直播主威脅101次。（圖／翻攝自Instagram／xiaxiaxia1215）



據韓媒《文化日報》報導，京畿北部警察廳調查，涉案的女直播主（以下簡稱A某）自2020年9月至2024年10月期間，利用與金俊秀的對話錄音，威脅公開於社群媒體，並要求金俊秀支付高額金錢以阻止事件曝光。警方透露，A某在101次交易中，總共獲取了韓幣8.4億元（約台幣2100萬元）。

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警方進一步調查顯示，A某於2019年認識金俊秀，隨後開始進行錄音並展開勒索行為。此外，A某的犯罪動機涉及毒品交易，疑似為籌措毒品購買資金而進行勒索，目前，她除了勒索案件外，還因毒品相關犯罪在首爾中央地方法院接受審判，另外首爾東部地檢也針對其毒品案件展開調查。

此事件曝光後引發熱議，相關討論文很快就突破1600則留言，網友們都感到相當傻眼，「都給了8億事情還是被爆出來了，所以為什麼要相信直播主啊」、「還好演唱會結束了」、「跟一般素人交往的藝人真的比較好…太多男偶像都跟直播主和聲色場所的女生交往了」、「到底是什麼錄音才會被威脅這麼多錢」。

▲由金俊秀和金在中組成的JS日前剛結束演唱會。（圖／翻攝自Instagram／xiaxiaxia1215）