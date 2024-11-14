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「本土劇娜美」遊學菲律賓被海關皺眉　緊張認了：丟掉羞恥心

記者王靖淳／綜合報導

女星張家瑋過去以飾演惡女出名，更因此獲得「本土劇娜美」的封號，平時會在社群與粉絲分享日常的她，日前宣布10月離開台灣，前往菲律賓就讀語言學校。最近更透過社群發文透露，當被菲律賓海關問到停留多久時，自己的回答令對方突然皺起眉頭。為此，她有感而發表示：「學習的第一步是先丟掉羞恥心啊。」

▲▼張家瑋。（圖／翻攝自Facebook／張家瑋 Winnie）

▲張家瑋。（圖／翻攝自Facebook／張家瑋Winnie）

張家瑋分享，這是她首次自己出國，透露在菲律賓海關通關時，由於當下緊張導致差點出糗。她提到，面對海關人員詢問她的停留時間「How long will you stay？（你會待多久）」時，她因緊張而迅速回答「Two months（兩個月）」，不料海關人員卻突然眉頭微皺，讓她瞬間懷疑自己是否答錯。

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▲▼張家瑋。（圖／翻攝自Facebook／張家瑋 Winnie）

▲張家瑋最近出國遊學。（圖／翻攝自Facebook／張家瑋Winnie）

張家瑋表示，當時她腦中閃過各種可能的錯誤，甚至懷疑自己是否將「兩個月」講成「兩個禮拜」，內心掙扎了一下，回想後才確認自己的表達方式確實無誤，這才稍稍鬆了一口氣。她坦言，這次的經歷讓她反思，溝通時需要更多自信，不要因為一點不確定就過度緊張，「勇敢說出口，錯了沒關係，再多練習就好。」並表示學習的第一步是先丟掉羞恥心。

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張家瑋, 八點檔, 本土劇, 鄉土劇

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