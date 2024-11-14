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獨家／入行短短4年 林襄花1800萬元購入好宅　更宣布重磅消息

記者葉文正／台北報導

啦啦隊女神林襄近期推出第四本寫真《襄水》，分別有台灣版跟日本版，她認為新寫真有純欲的感覺，也很喜歡那種微醺感，覺得書中表情很性感。而她入行進入第4年，日前已經花了1800萬元，在新北買新房子，林襄透露：「預計3年後交屋，現在要繳貸款壓力會更大，所以也會更努力打拼。」

▲▼林襄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲林襄透露已經買了新房子。（圖／記者湯興漢攝）

在《襄水》拍攝期間，正是她狀況最好的時刻，林襄認為：「這本是兩年前的照片，兩年後才問世，回頭來看，真是拍對了，那是我狀態最完美的一刻，兩年前比較圓潤跟性感，我認為女孩子的性感，是肚子有小脂肪跟小肉肉的狀態最好，最喜歡的造型是給人家感覺很日系，讓莉奈拍我喝到微醺的模樣，整個臉是真的喝到紅，跟以往拍攝感覺很不一樣，微醺的眼神就是有一種神祕的美。」

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▲▼林襄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲林襄入行三年多累積不少財富。（圖／記者湯興漢攝）

林襄也教大家，拍攝時眼睛要放鬆，才會有性感的感覺，她已經在台北跟台中開簽書會，準備再刷，開心說很感謝大家支持。

▲▼林襄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲林襄選擇買在新北。（圖／記者湯興漢攝）

林襄加入啦啦隊之後，已邁入第四年，她坦承，最近在新北買了房子，算是預售屋，未來是三年後交屋，因為該處比較熟悉，也是加入演藝圈的寶地，蠻有感情的，「那地方對我來說很有回憶，也很感動，總價大概1800萬元，還要再裝潢可能會破2千萬，蓋好後應該會常常待在家裡，希望大家多找我代言，畢竟要繳貸款，面積是32坪含車位。」

▲▼林襄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲林襄為新寫真宣傳。（圖／記者湯興漢攝）

而她為找房子，可說到處尋尋覓覓，「我自己一直以來都有去看房，也有朋友陪我去看，新宅那裏交通還蠻OK的，附近可以走到捷運站，也方便去球場，不過在捷運上有時會被認出來，我就會跟粉絲大方打招呼，未來希望更努力工作打拼，因為壓力變大了。」

▲▼林襄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲林襄穿上禮服更顯不同風格。（圖／記者湯興漢攝）

林襄目前有三個節目，包括TVBS《11點熱吵店》，還有東森的《女孩好野》，以及《威廉沈歡樂送》，財富累積越來越多，但爸媽並不知道她買房子，她解釋：「因為自己習慣決定的事情，如果旁邊的人有不好的建議，我就會懷疑自己，所以就還沒跟家人說。」

▲林襄寫真相當性感。（圖／莉奈享務所提供）

▲林襄寫真仍熱賣中。（圖／莉奈享務所提供）

除了節目外，林襄的業配與廣告代言等也是頗多進帳，名利雙收的情況下，短短三年多累積不少財富，才能在新北買下自己理想中的房子。林襄到日本也發了寫真，已經第三刷，她認為心態上非常感動，因為畢竟日本的寫真市場也是很競爭，加上各國粉絲都來台灣支持，而且簽書會還碰上颱風，粉絲被迫改機票，真的非常感謝大家愛護。

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