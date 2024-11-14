陳庭妮拍《影后》前在家落淚！胡宇威放閃愛妻「私下情趣」全說了

記者黃庠棻／台北報導

男星胡宇威今（14）日出席按摩椅品牌一日店長活動，穿著一套粉紫色西裝現身忠孝復興百貨公司，帥氣王子形象吸引大批粉絲到場親睹他一面，塞爆活動現場。而他在接受訪問時，也大方放閃老婆陳庭妮，除了談及看完妻子演出《影后》的心得，也坦言私下在家中會互相按摩。

▲胡宇威出席按摩椅品牌活動。（圖／記者黃克翔攝）

胡宇威談到老婆陳庭妮，透露對方在準備《影后》時期很辛苦，同時也很興奮，更感謝劇組給妻子很大的空間發揮，他回憶起老婆準備的過程說道「每一次演一個角色，她都好像把她擺在那個角色裡面，已經到另一個境界了」，坦言對方不太會分享自己的工作，還是希望透過作品呈現給他看。

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▲胡宇威大方談及老婆陳庭妮。（圖／翻攝自Instagram／george_hu__）

不僅如此，胡宇威還爆料陳庭妮在看《影后》劇本時，有過難過到落淚的時候，當下他趕緊上前安慰說道「Baby妳怎麼了？」，妻子就會回他 「這個角色好難過喔！好為她難過！」看這這樣的陳庭妮就知道對方已經完全進入角色了。

▲胡宇威透露陳庭妮在準備《影后》時，忍不住哭了。（圖／Netflix提供）

此外，胡宇威因為擔任按摩品牌一日店長活動，談到跟陳庭妮之間會不會互相緩解壓力，他大方放閃透露「會彼此幫忙按摩」，他先前夏天的時候常常因為工作有中暑的情況，老婆都會用陶瓷的器具親自幫他刮痧，被調侃「是不是情趣按摩」，他則笑回「不是那種的啦」高EQ回應。

▲胡宇威透露陳庭妮會幫他按摩、刮痧。（圖／翻攝自Instagram／george_hu__）