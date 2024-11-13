鮪魚「搭小黃遭拒載」原因超霸氣！　感動哭了：真心敬重你

記者王靖淳／綜合報導

女星鮪魚（徐瑋吟）平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常，最近她就在IG限動發文分享，在下雨天搭計程車時，被司機拒載的舉動給感動，同時也紅了眼眶表示：「這種霸氣的浪漫真的讓我忍不住，大哥，雖然你把我丟下，但我真心敬重你愛老婆霸氣的表現。」

▲鮪魚。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

鮪魚提到，當天她正在下班時間準備從內湖離開，然而，由於天雨關係難以叫到計程車，Uber的等待時間長達15分鐘。於是，她選擇到路邊試試運氣，最終攔下一輛小黃，心中一陣歡喜。上車後，她向司機表示希望前往和平西路，司機卻表達遲疑，說路程太遠，且他需返回汐止。不過，正當鮪魚再三拜託，話還未說完時，司機便說：「我答應老婆要陪她吃飯。」

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▲鮪魚分享搭計程車遇到的霸氣司機。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

面對司機拒載，鮪魚無奈之餘，詢問司機是否仍需支付車資，大哥回答不用，並表示可將她載到方便攔車的地點。鮪魚坦言雖然心中失望，但還是接受了。然而，意外的是，車內的電話擴音傳來一位老婦人的聲音，問道：「你不給人家載喔？她拜託你耶！」接著大哥回應：「我就說要回去陪妳吃飯了，別吵！」這讓鮪魚瞬間紅了眼眶，同時也更感受到霸氣的浪漫。