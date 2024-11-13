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李玟離世一年...墓園遭爆「荒廢雜草叢生」　二姐不忍發聲了！

記者蔡琛儀／綜合報導

天后李玟（Coco）2023年過世，長眠於大陸武漢石門峰紀念公園，當時舉行盛大的安葬儀式，以及白色的天使雕像，不料一年後，爆出墓園竟雜草叢生，疑似長期無人管理，讓歌迷相當心痛。不過李玟二姐Nancy（李思林）表示：「我絕對相信之間有合約，他們沒必要這樣不尊重先人。」並分享今天的墓園照，看起來相當乾淨整齊，「墓園不會故意不照顧，上面的照片看着也不是雜草亂生狀況。」

▲▼ CoCo李玟遺作曝光。（圖／索尼音樂提供）

▲李玟離世一年多。（圖／索尼音樂提供）

Nancy說：「大家給他們時間看看成果吧，現在的確他們在改善周邊環境中，因為之前有人擅自闖入銅像和墓地拍照和做直播無緣，不得不已安全為重作些改動。 我們做家人的只能希望改善後給大家一個安寧，安全快樂的環境。」她也在微博喊話：「希望大家給墓園一點時間，把妹妹的墓地可以最快的時間整改好。希望這裡多一份安寧，少一分煩惱。」也說：「希望那些不屬實的報導能盡快得到澄清。希望大家帶著一份莊嚴和肅穆去緬懷我最親愛的妹妹。」

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李玟墓園近期的狀況被網友曝光，只見墓園原本有彩虹階梯，現在不見階梯，只見一片綠色，玉石墓碑也被綠色植物覆蓋，連白色雕像也變銀黑色，與當初多彩的模樣呈現對比，這也讓許多歌迷看了都不捨，不忍心一代天后的長眠處變得如此狼狽。

▲▼陸網瘋傳李玟墓園雜草叢生照片。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸網瘋傳李玟墓園雜草叢生照片，但李思林提供11月13日墓園照（下），相當乾淨整齊。（圖／翻攝自微博、李思林提供）

▲▼李玟墓園11月13樣貌。（圖／李思林提供）

而陸媒也報導，石門峰紀念公園工作人員表示，李玟墓地確實在進行改造，台階上擺放了三層植物，會根據季節變化進行更換，周圍還種植了凌霄花等其他植物，有專人管理，否認現場雜草叢生，透露先前有人在李玟墓地開直播，工作人員再三勸導，前來直播拍照的人仍然很多，改造的原因之一就是不想要有人再來直播，現已設置專人看守、制止此類行為。

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