歐耶老師《走鐘獎》嚴重超時惹議！呱吉認「難過到跌倒」：再失敗就再見

記者孟育民／台北報導

由「台灣喜劇發源地」卡米地喜劇俱樂部主辦，第二屆台北喜劇節即將開幕，為期11天將集結50檔節目共85場演出，11月28日到12月8日在台北6場地輪番上演，集結呱吉-邱威傑、歐耶老師、凱莉、壯壯與東區德一連五場演出，對於即將和在走鐘獎超時被罵爆的歐耶老師同台，呱吉（邱威傑）喊話，「如果再失敗的話，我只能跟你說再見了！」歐耶老師也不甘示弱回嗆，「跟你同台一定比你好笑，我再跟你說再見。」

▲歐耶老師走鐘後首演，將和呱吉合體。（圖／卡米地喜劇俱樂部提供）

談到歐耶老師在走鐘獎超時事件，呱吉坦言，「他在走鐘獎上的表演，讓大家都非常失望嘛，連我都很難過，難過到跌倒在地上。」歐耶老師也認了，建議想要加入站立喜劇演員的後輩，先決條件就是不要超時，「哈哈哈，超時的下場在我身上已經夠慘了吧！」不過呱吉話鋒一轉，「《All Star不羈夜》會是歐耶在走鐘獎之後，第一次大型的對外演出，我覺得這也是最大看點，因為可以說是歐耶的復仇之戰！」還鼓勵歐耶老師要加油。

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▲歐耶老師在走鐘獎掀起熱議。（圖／走鐘獎提供）

雖然歐耶老師因為走鐘獎超時登上版面，話題大王呱吉近來在網上與搖滾歌手的唇槍舌戰也讓網友霧裡看花，由於呱吉火速寫歌詞回擊，還有網友敲碗他潛力無限，乾脆進軍饒舌界，他傻眼回應，「是發瘋了嗎？我就不是饒舌歌手啊，寫歌詞也只是隨手寫寫，台灣有很多好的饒舌歌手，千萬不要來看邱威傑，邱威傑真是太爛了！」