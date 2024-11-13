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台灣首部「女西裝師」職人台劇年底開拍　演技派卡司曝光了！

記者黃庠棻／台北報導

台視最新八點檔《寶島西米樂》即將在2025年推出，全劇劇本歷經三年籌備，預計將於2024年底開拍。是台灣首部以「女西裝師」為主角的職人劇。故事背景設定於五、六零年代，描繪女性在當時男性主導的西裝產業中，如何克服重重挑戰、成為出色的女西裝師，故事題材新穎。

▲《寶島西米樂》。（圖／台視提供）

▲台視最新八點檔《寶島西米樂》即將開拍。（圖／台視提供）

本劇匯集尹昭德、何宜珊、盧彥澤、陳玹宇、王盈凱及蔡祥等優秀演員，詮釋西裝師傅與學徒的角色。為了忠實呈現這項精湛工藝，特別邀請國寶級西裝師傅黃清秋親授技藝，從量身、製圖、打版到縫製，細心傳授每個環節。演員們也特別遵循傳統，奉上紅包拜師學藝，儀式感滿滿，充分展現對師父與技藝的敬重。

▲《寶島西米樂》。（圖／台視提供）

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▲台視最新八點檔《寶島西米樂》即將開拍。（圖／台視提供）

尹昭德透露大學就讀戲劇系時曾是服裝組，雖然已過30多年，因製作單位安排了專業課程，對於能重新學習感到十分興奮。他謙虛表示「我還在努力學習，盼望屆時能展現老師的的架式和狀態，讓人一看就知道是『師傅』。」

何宜珊在劇中飾演一名裁縫師，課堂上認真作筆記，畫的圖是所有演員中公認最好看的，並獲得黃清秋老師讚許。她回憶起高中裁縫課老師很嚴格，不滿意就要求拆掉重縫，原本心中有些緊張，但上課後發現老師授課幽默生動，教得非常仔細「今天學到很多訣竅，很努力地把老師的手法學起來，呈現給大家。」

▲《寶島西米樂》。（圖／台視提供）

▲台視最新八點檔《寶島西米樂》即將開拍。（圖／台視提供）

盧彥澤趁空檔不斷練習縫紉技巧，期勉自己勤能補拙，他深受老師風趣的個性吸引，笑說「老師上課很幽默，都會偷偷取笑我們穿的太邋遢，正在努力接近老師要我們呈現西裝師傅的樣子。」

▲《寶島西米樂》。（圖／台視提供）

▲台視最新八點檔《寶島西米樂》即將開拍。（圖／台視提供）

陳玹宇對於充實的課程感到收穫滿滿「一開始想像覺得很簡單，但實際量身、畫圖，到拿著針線縫紉時才發現真的很難，老師一甲子的功力不是我們一蹴可幾，希望趕快學起來在戲劇中看到真功夫。」王盈凱首次接觸服裝設計，雖緊張但希望藉此提升對西服的美感認識。蔡祥也表達了興趣，特地向製作單位提議讓自己旁聽課程。

▲《寶島西米樂》。（圖／台視提供）

▲台視最新八點檔《寶島西米樂》即將開拍。（圖／台視提供）

台視最新八點檔《寶島西米樂》故事鋪陳充滿巧思，不僅讓觀眾一窺早期台灣的西服訂製文化，也巧妙取自台語「西米樂」一詞，源自日語せびろ(sebiro)，為「西裝」之意。期盼觀眾在欣賞劇中精湛演繹之餘，也能體會這份深具職人精神的動人故事。

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