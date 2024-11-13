《影后》潘茵茵再掀演藝巔峰！曾莞婷又有新戲「二度合作修杰楷」

記者黃庠棻／台北報導



TVBS原創劇集《祕書俱樂部》由製作人修杰楷攜手王傳一、賴雅妍、曾莞婷、張軒睿、楊晴、管麟、黃尚禾、木星等多位實力派演員合作演出，自今年6月殺青至今，時隔半年終於盼出好消息，宣布《祕書俱樂部》將於12月8日起每週日晚間8點在TVBS42台首播。

▲《祕書俱樂部》即將開播。（圖／TVBS提供）

《祕書俱樂部》前導影片與主視覺也在今（13）日首次曝光，令人驚豔又期待。製作人修杰楷開心表示「我一直非常期待播出，雖然這是我第二次擔任製作人，但《祕書俱樂部》算是第一次從頭到尾執行，也忙了整整一年，很有成就感，儘管過程辛苦，但很感謝有這群專業的演員好友們幫忙，才能產出這麼好的作品。」

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▲《祕書俱樂部》即將開播。（圖／TVBS提供）



而曾莞婷在《祕書俱樂部》與修杰楷二度合作，近期她以《影后》中的潘茵茵一角廣受好評，並表示心疼劇中角色，而《祕書俱樂部》裡則是刻劃了高双芸（曾莞婷飾）在職場中運籌帷幄，努力平衡情感與工作的掙扎，曾莞婷也表示「我與高双芸的感情觀有一點雷同，不論在工作上是多麼強勢，但回到家還是希望有個能依靠的歸屬，劇中高双芸某些點也是滿令人心疼的。」讓人非常期待她在《祕書俱樂部》的細膩演出。

▲曾莞婷又有新戲播出。（圖／TVBS提供）



全新劇集《祕書俱樂部》深入刻劃職場、感情、成長的心路歷程，帶來真實且幽默的故事情節，並以祕書的工作視角，深入描繪了現代職場中的複雜關係、競爭環境以及職場角色的成長過程，讓觀眾在劇中找到共鳴。

▲《祕書俱樂部》即將開播。（圖／TVBS提供）

劇中祕書Cindy王（賴雅妍飾）是一位在職場上堅韌不拔的女性，她在追求職業生涯成功的過程中，遭遇了意想不到的挫折，面對種種不公，Cindy王展現出不屈的精神，努力查找真相，證明自己的清白，賴雅妍分享「現實生活中的我跟劇中的Cindy有部分很像，我們遇到困難都會盡量樂觀以待，遇到不開心的事也一定會講出來，但唯有一點不同，我覺得Cindy是個堅強爆表的女生，也是我很欣賞她的地方。」

▲《祕書俱樂部》即將開播。（圖／TVBS提供）

本劇以精緻的敘事手法，不僅揭開了各種職場祕辛，更是探索了職場女性面臨的挑戰與機遇，真實貼切地反映現代職場生活，引發觀眾強烈共感，《祕書俱樂部》於12月8日起每週日晚間8點在TVBS42台首播，敬請期待。

▲《祕書俱樂部》即將開播。（圖／TVBS提供）