ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《影后》詹懷雲爆紅露面「理想型關鍵」公開　出道10年咖啡廳打工

記者黃庠棻／台北報導

影集《影后》以演藝圈的生存實錄為主軸，集結影后級卡司楊謹華、謝盈萱、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷等聯手飆戲，7日上線之後在網路上引發熱烈討論。其中，與楊謹華有戀愛對手戲的「流氓」詹懷雲近日也坦言有感受到紅了的滋味。

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲詹懷雲在《影后》跟楊謹華有感情戲。（圖／Netflix提供）

《影后》主演楊謹華、詹懷雲昨（12）日接受採訪，面對問題兩人皆有問必答。近期嚐到走紅滋味的詹懷雲透露，有明顯感受到「姐姐粉絲」變多，也有看到網路上對他的好評，每一則都讓他印象深刻，笑說最喜歡的稱讚是「流氓這個角色太無敵了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《影后》詹懷雲、楊謹華。（圖／Netflix提供）

▲《影后》詹懷雲、楊謹華一同接受訪問。（圖／Netflix提供）

不僅如此，詹懷雲也大方透露過去的戀情，表示之前有跟自己年紀比較大的女生交往過，對方大概大他2歲，坦言自己本來就不覺得年紀在感情中是個問題。談到周凡，詹懷雲認為最吸引自己的地方是「周凡的脆弱」，私底下的他則認為對象「可愛的行為舉止」，會是讓他心動的關鍵，語畢還開玩笑說「像史艾瑪那種可愛，不行」。

▲《影后》詹懷雲、楊謹華。（圖／Netflix提供）

▲詹懷雲演出《影后》後爆紅。（圖／Netflix提供）

談到現實生活中的感情世界，詹懷雲害羞表示自己目前單身已經有一段時間，在交往時期比較是默默做出貼心事情的男友，也跟劇中的流氓一樣有做菜給對方吃，坦言自己跟角色個性滿像的，最不同的一點是自己沒有流氓那麼主動，因為個性害羞比較被動一點。

▲《影后》詹懷雲、楊謹華。（圖／Netflix提供）

▲詹懷雲演出《影后》後爆紅。（圖／Netflix提供）

事實上，詹懷雲出道10年，一直到了《影后》才嘗到爆紅的滋味，他坦言自己跟劇中角色史艾瑪的經歷有點類似，也曾經遇到試鏡沒被選上的過程，中間也曾一度有想放棄、不想演戲的時候，直到上了表演課之後才發覺內心是真心喜歡演戲。

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲詹懷雲曾有想放棄演戲的時期。（圖／Netflix提供）

此外，詹懷雲也透露當演員收入不固定，過去錢不夠用的時候會到咖啡廳打工，後來又到西餐廳工作，一直到前年都還邊拍戲邊打工，而被問到現在爆紅的心情，他露出大男孩微笑「有點受寵若驚」，更被導演嚴藝文大讚有機會成為「下一個許光漢」，他同樣害羞回應「很開心，把他當一個標竿」但仍謙虛地說「不敢講自己是下一個許光漢」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」　警方曝現場狀況

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」　警方曝現場狀況

畢書盡翻臉李亞明！老婆發現合約問題…李玉璽挺爸「不再是朋友」

畢書盡翻臉李亞明！老婆發現合約問題…李玉璽挺爸「不再是朋友」

畢書盡遭老東家求償3千萬！　「把他當親生父親」痛心暴哭

畢書盡遭老東家求償3千萬！　「把他當親生父親」痛心暴哭

道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」！《機智》男星哀痛：真的要瘋了

道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」！《機智》男星哀痛：真的要瘋了

約好吃午餐卻失聯！宋再臨好友「衝家中驚見遺體」警方：應是輕生

約好吃午餐卻失聯！宋再臨好友「衝家中驚見遺體」警方：應是輕生

宋再臨遺照曝光！　2年前吐遺願「要在葬禮上開香檳」：不能比父母先走

宋再臨遺照曝光！　2年前吐遺願「要在葬禮上開香檳」：不能比父母先走

邪教風波燒進演藝圈！台北朝熹宮掀負面話題…傳曾莞婷多女星捲入

邪教風波燒進演藝圈！台北朝熹宮掀負面話題…傳曾莞婷多女星捲入

《影后》史艾瑪勾引名導有原型？　陳沂爆料：不自覺帶入現實某人

《影后》史艾瑪勾引名導有原型？　陳沂爆料：不自覺帶入現實某人

找T.O.P演《魷魚2》引爭議！導演坦承「沒想到鬧這麼大」　曝選角原因

找T.O.P演《魷魚2》引爭議！導演坦承「沒想到鬧這麼大」　曝選角原因

39歲宋再臨猝逝！南韓演藝圈傳「11月怪談」　4人都在11／1過世

39歲宋再臨猝逝！南韓演藝圈傳「11月怪談」　4人都在11／1過世

宋再臨出道15年遺憾殞落…「《我結》精靈夫婦爆紅」招牌笑眼圈粉無數

宋再臨出道15年遺憾殞落…「《我結》精靈夫婦爆紅」招牌笑眼圈粉無數

藍鈞天家族企業被起底！　「不是富二代」收入無法獨擔養家責任

藍鈞天家族企業被起底！　「不是富二代」收入無法獨擔養家責任

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」　警方曝現場狀況

畢書盡翻臉李亞明！老婆發現合約問題…李玉璽挺爸「不再是朋友」

畢書盡遭老東家求償3千萬！　「把他當親生父親」痛心暴哭

道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」！《機智》男星哀痛：真的要瘋了

約好吃午餐卻失聯！宋再臨好友「衝家中驚見遺體」警方：應是輕生

宋再臨遺照曝光！　2年前吐遺願「要在葬禮上開香檳」：不能比父母先走

邪教風波燒進演藝圈！台北朝熹宮掀負面話題…傳曾莞婷多女星捲入

《影后》史艾瑪勾引名導有原型？　陳沂爆料：不自覺帶入現實某人

找T.O.P演《魷魚2》引爭議！導演坦承「沒想到鬧這麼大」　曝選角原因

39歲宋再臨猝逝！南韓演藝圈傳「11月怪談」　4人都在11／1過世

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

詹懷雲, 影后

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 寫真女星當小三下場慘！小泉美雪社群全刪…黨主席謝罪「切割」她
  2. Tommy昔日「三原JAPAN搭檔」沉痛發聲！　認了痛心：和Ryu也是好友
  3. 八點檔女王轉型當嘻哈歌手！　玟靈模仿葛仲珊狂比手勢
  4. 阿本赴日本拍BL劇首獻出「男男螢幕初吻」　全程講日文挑戰演技！
  5. 畢書盡遭前東家求償3000萬...還鬧翻李玉璽　發聲認：很痛苦煎熬
  6. 台46萬YTR跳《APT.》爆頭血流不止！破5cm大洞送急診　駭人傷勢曝光
  7. 《影后》詹懷雲爆紅露面「理想型關鍵」公開　出道10年咖啡廳打工
  8. 金賽綸回歸作劇照曝光！　男主角「就是投資人」包辦4崗位
  9. 《影后》薛亞之原型是蕭亞軒？楊謹華露面「一聽前閨蜜」反應曝光
  10. 李玟墓園驚傳「雜草叢生」！　彩虹階梯不見了…歌迷現場目擊片曝

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366