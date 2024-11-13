《影后》詹懷雲爆紅露面「理想型關鍵」公開　出道10年咖啡廳打工

記者黃庠棻／台北報導

影集《影后》以演藝圈的生存實錄為主軸，集結影后級卡司楊謹華、謝盈萱、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷等聯手飆戲，7日上線之後在網路上引發熱烈討論。其中，與楊謹華有戀愛對手戲的「流氓」詹懷雲近日也坦言有感受到紅了的滋味。

▲詹懷雲在《影后》跟楊謹華有感情戲。（圖／Netflix提供）

《影后》主演楊謹華、詹懷雲昨（12）日接受採訪，面對問題兩人皆有問必答。近期嚐到走紅滋味的詹懷雲透露，有明顯感受到「姐姐粉絲」變多，也有看到網路上對他的好評，每一則都讓他印象深刻，笑說最喜歡的稱讚是「流氓這個角色太無敵了」。

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▲《影后》詹懷雲、楊謹華一同接受訪問。（圖／Netflix提供）

不僅如此，詹懷雲也大方透露過去的戀情，表示之前有跟自己年紀比較大的女生交往過，對方大概大他2歲，坦言自己本來就不覺得年紀在感情中是個問題。談到周凡，詹懷雲認為最吸引自己的地方是「周凡的脆弱」，私底下的他則認為對象「可愛的行為舉止」，會是讓他心動的關鍵，語畢還開玩笑說「像史艾瑪那種可愛，不行」。

▲詹懷雲演出《影后》後爆紅。（圖／Netflix提供）

談到現實生活中的感情世界，詹懷雲害羞表示自己目前單身已經有一段時間，在交往時期比較是默默做出貼心事情的男友，也跟劇中的流氓一樣有做菜給對方吃，坦言自己跟角色個性滿像的，最不同的一點是自己沒有流氓那麼主動，因為個性害羞比較被動一點。

▲詹懷雲演出《影后》後爆紅。（圖／Netflix提供）

事實上，詹懷雲出道10年，一直到了《影后》才嘗到爆紅的滋味，他坦言自己跟劇中角色史艾瑪的經歷有點類似，也曾經遇到試鏡沒被選上的過程，中間也曾一度有想放棄、不想演戲的時候，直到上了表演課之後才發覺內心是真心喜歡演戲。

▲詹懷雲曾有想放棄演戲的時期。（圖／Netflix提供）

此外，詹懷雲也透露當演員收入不固定，過去錢不夠用的時候會到咖啡廳打工，後來又到西餐廳工作，一直到前年都還邊拍戲邊打工，而被問到現在爆紅的心情，他露出大男孩微笑「有點受寵若驚」，更被導演嚴藝文大讚有機會成為「下一個許光漢」，他同樣害羞回應「很開心，把他當一個標竿」但仍謙虛地說「不敢講自己是下一個許光漢」。