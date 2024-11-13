李佑群結婚十年感性告白　承諾老婆回義大利補辦週年蜜月旅

記者葉文正／台北報導

知名時尚總監李佑群和華航空姐老婆Amber 前一陣子正式邁向了結婚十週年，堪稱時尚界的模範夫妻，而曾經長住日本多年的李佑群，和大學也是日文系畢業的Amber，在結婚紀念日當天，特別於社群發布了一張從未曝光過，兩人當年在京都秘密拍攝的婚紗照，引發粉絲暴動。只見李佑群穿上了日本傳統禮服黑紋付羽織袴，而愛妻Amber則換上了最典雅高貴的白無垢，郎才女貌羨煞眾人，粉絲紛紛獻上祝福希望兩人能永遠恩愛。

▲佑群老師(左)與空姐老婆Amber當年結婚在日本拍攝的傳統婚紗。（圖／李佑群提供）

本來兩人協議紀念日當天要飛到義大利紀念，但卻因為彼此工作實在太忙，最後只能選擇在家中度過了平凡的結婚十週年紀念日，但卻也十分溫馨，李佑群還特意準備了大把紅色玫瑰花與一張手寫卡片，在信中娓娓道出對老婆Amber的感謝。

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▲旅遊是兩人婚姻保鮮的秘訣。（圖／李佑群提供）

兩人結婚十年以來，李佑群經常收到粉絲詢問各種夫妻相處之道，甚至有遇到婚姻狀況的男粉問到李佑群，如何才能長久和另一半維繫不降溫的感覺？

李佑群表示，其實十週年間沒有和另一半有過爭執的話就是騙人的，他和Amber也常常因為想法或價值觀不同而有過大大小小的摩擦，甚至老婆還被他氣得差點離家出走，好幾天不和他說話，所以自己始終還在學習。但經過這麼多年，李佑群覺得夫妻相處最重要的就是「包容」。在不同環境、父母與教育背景下成長的兩人，本來就是不同的個體，當註定要一輩子走在一起的時候，「包容對方與自己天生的不同」是最重要的。

「生氣或難過時，都容易因情緒而讓行為變得不理性，所以我現在會學習，要說出口任何話之前，先冷靜想想它的後果，換位思考真的很重要。」李佑群表示。

李佑群說，自己很感謝老婆Amber 這十年來的一路扶持，除了陪伴他度過了許多工作上的挫折與疫情時的困難，也陪著他一同度過了父親突然離世後的低潮，因為老婆的善良與溫柔，讓他鋒利的脾氣修煉了不少，變得比十年前更成熟穩重，更懂得用正面看待事情。

被問到兩人的做人計畫，李佑群表示家裡已經有三個毛孩子了（一狗二貓），暫時沒有打算生孩子，而且世界各地趴趴走的兩人都喜歡自由自在到處旅行，目前只希望先趕快努力把階段性工作完成，再回義大利補償老婆一個十週年的蜜月旅行。