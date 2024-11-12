57歲周慧敏生日曬「童年照」！五官太精緻 全網驚豔：從小美到大

▲周慧敏慶祝57歲生日，曬出自己的童年舊照，大眼睛鵝蛋臉，從小美到大。（圖／翻攝自臉書／周慧敏 Vivian Chow ／CTWANT提供）

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有「玉女掌門人」封號的周慧敏自出道以來，外型幾乎未因歲月改變，被粉絲譽為「不老女神」。如今她迎來57歲生日，凍齡美貌依然驚豔眾人，昨（10日）她也在社群曬出自己的童年照，網友紛紛驚呼「從小美到大」。

周慧敏昨日在臉書分享自己的童年美照，照片中她的大眼睛、鵝蛋臉輪廓深邃，從小就是個美人胚子。周慧敏回顧過去的成長經歷感性說到「回看自己的成長，感激每一個經歷，不管是怎樣的境遇，都是我學會跨過的功課」，她也感謝粉絲多年來的支持與祝福。

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周慧敏在文中表示「這樣快又到11月10日了，這天，能夠一家二人三貓齊齊整整在一起已經非常滿足」。周慧敏與作家倪震結婚15年，儘管倪震過去花邊新聞不斷，兩人關係多次經歷波折，但不難看出兩人現在相當恩愛。

1980年代末至1990年代初期周慧敏以一系列膾炙人口的歌曲走紅，其中代表作包括《天荒愛未老》、《痴心換情深》、《自作多情》等情歌，深受粉絲喜愛，成為「玉女掌門人」。她憑藉甜美的聲音和獨特氣質，在香港和台灣累積了大批粉絲，早年也多次獲得香港「十大中文金曲」等音樂獎項，成為當時極具人氣的歌手之一。

周慧敏近年已經呈現半退休狀態，她曾自嘲是兼職藝人，也花更多心力投入傳遞福音與佈道。周慧敏今年重回舞台，舉辦「地老天荒愛一場」世界巡迴演唱會，前陣子她在澳門演唱會上宣布此次巡演將是自己的「告別巡演」，未來將不再舉行大型巡演，但仍會參與綜藝節目錄製。

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