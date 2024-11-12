ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

57歲周慧敏生日曬「童年照」！五官太精緻 全網驚豔：從小美到大

57歲周慧敏生日曬「童年照」　精緻五官讓網友驚嘆：從小美到大

▲周慧敏慶祝57歲生日，曬出自己的童年舊照，大眼睛鵝蛋臉，從小美到大。（圖／翻攝自臉書／周慧敏 Vivian Chow ／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

有「玉女掌門人」封號的周慧敏自出道以來，外型幾乎未因歲月改變，被粉絲譽為「不老女神」。如今她迎來57歲生日，凍齡美貌依然驚豔眾人，昨（10日）她也在社群曬出自己的童年照，網友紛紛驚呼「從小美到大」。

周慧敏昨日在臉書分享自己的童年美照，照片中她的大眼睛、鵝蛋臉輪廓深邃，從小就是個美人胚子。周慧敏回顧過去的成長經歷感性說到「回看自己的成長，感激每一個經歷，不管是怎樣的境遇，都是我學會跨過的功課」，她也感謝粉絲多年來的支持與祝福。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周慧敏在文中表示「這樣快又到11月10日了，這天，能夠一家二人三貓齊齊整整在一起已經非常滿足」。周慧敏與作家倪震結婚15年，儘管倪震過去花邊新聞不斷，兩人關係多次經歷波折，但不難看出兩人現在相當恩愛。

1980年代末至1990年代初期周慧敏以一系列膾炙人口的歌曲走紅，其中代表作包括《天荒愛未老》、《痴心換情深》、《自作多情》等情歌，深受粉絲喜愛，成為「玉女掌門人」。她憑藉甜美的聲音和獨特氣質，在香港和台灣累積了大批粉絲，早年也多次獲得香港「十大中文金曲」等音樂獎項，成為當時極具人氣的歌手之一。

周慧敏近年已經呈現半退休狀態，她曾自嘲是兼職藝人，也花更多心力投入傳遞福音與佈道。周慧敏今年重回舞台，舉辦「地老天荒愛一場」世界巡迴演唱會，前陣子她在澳門演唱會上宣布此次巡演將是自己的「告別巡演」，未來將不再舉行大型巡演，但仍會參與綜藝節目錄製。

延伸閱讀
鄰居賣車位！喊出13萬超甜價　網見「奇葩停車格」笑了：怎麼停進去？
國立科大畢業領28K！她高考過秒辭職　前老闆邀回鍋「開這薪水」全網傻眼
棄嬰長大後恐赫「放火燒家」想要錢　養父母心碎終止40年收養關係

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！超兇身材日網認：是男的都忍不住

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！超兇身材日網認：是男的都忍不住

《全明星4》爆隊內戀！同居恩愛畫面全被拍 IG洩密：經常在一起

《全明星4》爆隊內戀！同居恩愛畫面全被拍 IG洩密：經常在一起

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」　還原私約Yuma時間軸

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」　還原私約Yuma時間軸

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

藍鈞天家族企業被起底！　「不是富二代」收入無法獨擔養家責任

藍鈞天家族企業被起底！　「不是富二代」收入無法獨擔養家責任

《影后》演潘茵茵「本來不是曾莞婷」！接戲內幕曝 她認：太多人避諱

《影后》演潘茵茵「本來不是曾莞婷」！接戲內幕曝 她認：太多人避諱

Albee「馬甲包不住超兇車頭燈」蹦出來了！上班穿太辣 真實身材現形

Albee「馬甲包不住超兇車頭燈」蹦出來了！上班穿太辣 真實身材現形

沈建宏前女友安于晴出寫真　粉絲流鼻血：原來她身材這麼好

沈建宏前女友安于晴出寫真　粉絲流鼻血：原來她身材這麼好

D＆E才剛開完演唱會　 SJ成員「突官宣來台唱跨年」…地點曝光！

D＆E才剛開完演唱會　 SJ成員「突官宣來台唱跨年」…地點曝光！

45歲藍正龍客串《影后》！　暴瘦臉凹網驚「發生了什麼」近照曝光

45歲藍正龍客串《影后》！　暴瘦臉凹網驚「發生了什麼」近照曝光

Yuma二度發聲認「做了不該做的事」　曝3天前PO文原因：真的對不起

Yuma二度發聲認「做了不該做的事」　曝3天前PO文原因：真的對不起

女婿當車手被判緩刑　李亞萍透露　女婿家族真實現況

女婿當車手被判緩刑　李亞萍透露　女婿家族真實現況

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！超兇身材日網認：是男的都忍不住

《全明星4》爆隊內戀！同居恩愛畫面全被拍 IG洩密：經常在一起

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」　還原私約Yuma時間軸

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

藍鈞天家族企業被起底！　「不是富二代」收入無法獨擔養家責任

《影后》演潘茵茵「本來不是曾莞婷」！接戲內幕曝 她認：太多人避諱

Albee「馬甲包不住超兇車頭燈」蹦出來了！上班穿太辣 真實身材現形

沈建宏前女友安于晴出寫真　粉絲流鼻血：原來她身材這麼好

D＆E才剛開完演唱會　 SJ成員「突官宣來台唱跨年」…地點曝光！

45歲藍正龍客串《影后》！　暴瘦臉凹網驚「發生了什麼」近照曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 謝忻生病一周暴瘦！　曬照苦嘆「前胸後背快變2條直線」
  2. 《影后》史艾瑪勾引名導有原型？　陳沂爆料：不自覺帶入現實某人
  3. Matzka為他「罕見換新髮型」　自虧：像牛郎
  4. 吳宗憲不參與周杰倫演唱會「原因曝光」！　旗下藝人要票怒了：嘰嘰歪歪
  5. 金馬61表演嘉賓出爐！安溥開唱電影主題曲　魏如萱、黃宣組隊獻聲
  6. Tizzy Bac「18年前經典歌」現蹤《影后》！　預告還會有驚喜
  7. 2024排行榜／韓1X歲網友「最常搜尋」的男女偶像　Karina個人就95萬
  8. 蓋兒Gail被陳傑瑞IG搭訕成功！　他竟差點帶壞學霸才女
  9. 參加陸綜《披荊斬棘4》身價大漲！　MIYAVI閃電宣布「退出日團」
  10. 獨家／統神參戰《拳上》激瘦10公斤！　原本要對打國棟「內幕曝光」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366