敖犬辣妻結婚7天認了「情緒複雜」！羞吐唯一變化：需要好好練習

記者潘慧中／綜合報導

敖犬（莊濠全）與前空姐女友發發穩定交往多年後，小倆口終於在10月底登記結婚，喜獲大批粉絲的祝福。有趣的是，發發9日在社群平台坦言，婚後至今唯一的改變確實讓她有「複雜情緒」。

▲敖犬和發發已正式登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）



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發發9日在Instagram透露，配偶欄上已經有人一個禮拜了，她和敖犬不時會翻出身分證查看，「確認我們已婚的身份。」至於變化，她坦言其實生活和之前都一樣，唯一不同的是要改口對另一半父母親的稱呼。

▲發發坦承唯一不同的是要改口對另一半父母親的稱呼。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）



發發坦言情緒其實很複雜，「有點害羞又嘴軟，需要好好練習一下。」敖犬看了則在留言區笑回：「欸我身分證配偶欄空了42年，現在有名字了，不容易，等超久，我也要來練習一下叫爸媽的部分。」

▲▼敖犬和發發拍攝的婚紗照超有愛。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）



附上影片畫面中，可以看到敖犬拿起婚戒、放到脖子後方，躲在後面的發發則嘟嘴親上戒指，他細心為老婆戴上後，任由妻子從後面抱住他，互動超級甜蜜。

▲▼敖犬和發發互動超甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）



發發IG全文：

配偶欄上有人一個禮拜了！

我和敖犬現在很常沒事把身分證翻出來看一下

確認我們已婚的身份

其實生活都和之前一樣

只是改口叫對方父母爸媽

是有點害羞又嘴軟的複雜情緒哈哈哈

需要好好練習一下

祝大家都有情人終成眷屬！！