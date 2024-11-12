記者張筱涵／綜合報導

《影后》全集上線後隨即成了眾人討論的焦點戲劇，台詞更是金句連發，其中一句「等你是個咖，才有資格掉眼淚」更是令許多明星有感。張泰宇（舊名張晉豪）12日就發文提到，曾和《影后》中某位女演員合作，被對方一連打了5次大力巴掌，回到家看見腫脹的左臉忍不住哭泣。

▲《影后》討論度超高。（圖／翻攝自FACEBOOK、Threads）

張泰宇12日寫下長文，回想擔任臨演時期也曾倒在地上被其他演員踩到手數次，回家一看手也都是破皮瘀青的情況，「拍過好幾次打鬥戲，什麼拉傷扭傷、拐傷破皮，通告費有時還真比不上醫藥費，拍過一次學生劇組，還被道具刀不小心劈到膝蓋，挖了一小塊肉起來馬上去醫院縫三針。」

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▲張泰宇。（圖／翻攝自FACEBOOK、Threads）



這些令人聽了都會嚇一跳的經歷，還不是張泰宇印象最深刻的，他曾和《影后》中某位女演員合作，當時劇情為他前往搭訕結果被賞巴掌，該畫面須拍遠鏡頭、雙人鏡頭和特寫鏡頭共3次，其實遠鏡頭的部分通常都會以借位帶過：「但是她在遠鏡頭裡，著實大力的給我一個真巴掌，當下我真傻了……也耳鳴了……」

而且因為遠鏡頭是第一個拍的，剩下2個鏡頭為了連戲必須一樣大力，張泰宇就這樣被連續打了5次，忍不住感嘆：「當時領個1600塊，一共被打了『四個大力的巴掌（張泰宇於留言區更正為5個）』，記得有NG一次，回到家左臉腫起來還殘留妳的手印。」

▲張泰宇更正是被賞了5巴掌。（圖／翻攝自Threads）



張泰宇忍不住想問「我其實一直在想，妳那時候是到底為了什麼？是為了妳自己的戲好？還是當時不夠了解拍戲眉角，妳只能真做？」他也提到被打完後，只有劇組人員過來關心，女演員則完全沒有關心過問，他也只能嘆「我只能說她太真實地做自己了」。

▲張泰宇表示該名女演員並沒有上前關心。（圖／翻攝自Threads）



最後，張泰宇補充說出這些不是要炒新聞或蹭熱度，當時被打完5個巴掌回到家看著臉上有手印和紅腫的模樣，忍不住流下了淚水，也真的如劇中的金句一樣告訴自己「還真沒辦法！你就不是個咖呀，所以今天才會領少少錢被打得很慘」。

▲▼張泰宇發文。（圖／翻攝自Threads）

