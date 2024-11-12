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楊祐寧柯佳嬿爽遊海上　跟張艾嘉為開店時間爆衝突

記者葉文正／台北報導

《艾嘉食堂》在蘇梅島營業多日引起當地關注，某日兩位特別的客人上門，仔細觀察餐廳環境、菜單、服務等等細節，並細緻的討論餐點食材做法，顯然並非單純路過吃飯的客人，當他們結帳時大方向外場王大陸表明記者身份，卻因王大陸聽不懂記者英文（Reporter），柯佳嬿又誤會他們是想問《艾嘉食堂》在哪一台播出，一陣雞同鴨講的情況之下，他們只好悻悻然離開，讓楊祐寧超崩潰，不禁大呼：「我們就這樣錯過必比登了啦！」

▲大象也難擋楊祐寧魅力。（圖／泰坦星娛樂）

▲大象也難擋楊祐寧魅力。（圖／泰坦星娛樂）

主廚張艾嘉為了讓大家更有動力，決定將每天收入寫在食堂牆上。午休時張艾嘉與柯佳嬿結伴到街上採購制服，張艾嘉看上鳳梨洋裝、鳳梨襯衫、鳳梨桌巾，還打算到超市買鳳梨放在櫃台上，被問到為什麼那麼愛鳳梨，張艾嘉興奮表示：「鳳梨就是錢！我們要旺啊！」

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▲大象也難擋楊祐寧魅力。（圖／泰坦星娛樂）

▲楊祐寧與柯佳嬿爽遊大海。（圖／泰坦星娛樂）

而在當天打烊後，楊祐寧計算業績，竟只差710泰銖就達到6000泰銖的營業額目標，此時上門的一大群客人讓《艾嘉食堂》全員眼睛一亮，一秒同意夜間營業，全力向「錢」拼了。最終當天收入6480泰銖，是《艾嘉食堂》首次達成業績目標，讓主廚張艾嘉非常滿意，突然自信爆棚的柯佳嬿和王大陸開始煩惱業績破萬寫不下怎麼辦，楊祐寧則笑稱：「寫到五位數我就在這裡定居了！」

▲大象也難擋楊祐寧魅力。（圖／泰坦星娛樂）

▲王大陸與大象搞自拍。（圖／泰坦星娛樂）

《艾嘉食堂》迎來首次的店休日，楊祐寧、柯佳嬿、王大陸相揪出遊，他們到蘇梅島大象王國，與大象親密接觸，而王大陸的魅力連大象女孩都無法抵擋，一路跟著他，三人開心與大象合影；接著他們乘船抵達豬島，自由在島上漫步的小豬仔們非常可愛，但王大陸看著可愛的豬仔竟想起了食堂招牌菜「刈包」，超地獄的玩笑讓楊祐寧搖頭稱「You so mean（你太壞了）」，一行人笑成一團。

▲大象也難擋楊祐寧魅力。（圖／泰坦星娛樂）

▲搭船又是另一種樂趣。（圖／泰坦星娛樂）

在享受完與可愛的動物們相處的平靜時光之後，他們也開始了刺激的海上設施，海上溜滑梯、水上摩托車、香蕉船等等，把體力耗個精光、也將壓力全拋開，度過美好的休息時光。

回到宿舍後的深夜時分，食堂職員們認真開起經營會議，由於他們優秀的表現，製作單元決定開始完全不提供任何協助，面對增加的工作量，楊祐寧認真建議晚點開店，讓大家有充足時間準備，卻被主廚張艾嘉秒打槍，現場氣氛緊張，柯佳嬿也忍不住出聲緩頰，最終他們會做出怎麼樣的決定呢？請鎖定《艾嘉食堂》第六集11/16本週六晚間八點在三立都會台播出，NETFLIX週六晚間十點上線，華視主頻則於隔週六晚間八點播出。

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張艾嘉, Ｂ２, 實境節目, 金馬影后, 王大陸, 楊祐寧, 柯佳嬿

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