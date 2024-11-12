babyMINT新歌翻玩經典科幻片　竟慘變「沙子吃到飽」

記者蔡琛儀／台北報導

女團babyMINT於8月20日正式出道，今天推出第二首單曲〈心悸寶貝 BIUBIU〉，MV翻玩了經典電影《2001太空漫遊》，不只使用類全習投影攝影棚營造星際宇宙，太空船裡還有訂製溶膠道具駕駛艙，星球上更是鋪滿約100袋的真沙營造凹凸不平的表面。

▲babyMINT推出新歌〈心悸寶貝 BIUBIU〉。（圖／華研提供）

而babyMINT的造型也特別定製星際戰將制服，有趣的是，成員們在 MV 中吃了能量軟糖之後，還會變身成擁有必殺絕技的專屬惡搞角色，包括粼青俠（粼粼）、2K姬（Vikky）、妍PRO MAX（熙妍）、螳妡子（品妡）、栩醬（栩栩）、鐵喉狂妘（丞妘），粼粼笑說：「可能因為我也集外貌與實力於一身，所以才得到這個封號。」

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拍攝MV當天，最令babyMINT印象深刻的就是又科幻又逼真的驚人佈景，尤其是星球上佈滿了沙子，雖然感到新奇但也令她們吃了不少苦頭，栩栩回憶道：「只要開始跳舞，就會有沙子往嘴巴裡噴，甚至我擤鼻涕都是滿滿的沙子。有一幕我要躺在沙子上，我內心其實很慌，因為一起來之後，頭髮、衣服、鞋子都會有擦不完的沙子黏在上面。」

▲babyMINT〈心悸寶貝 BIUBIU〉MV科幻味十足。（圖／華研提供）

粼粼也分享：「我有一個掃腿的動作，一掃腿沙全部飛起來，我滿臉都是沙，接下來換熙妍升空然後降落，她一降落直接再把沙灌進我的鼻子與嘴巴裡。」但最慘的莫過於拍攝當天支氣管發炎的Vikky，「我當天狂咳嗽，拍攝結尾的休息時間，我大概平均每5秒咳一次。成員們紛紛笑說這次「沙子吃到飽」是非常特別的一次體驗。

歌曲開頭有一小段不明所以的「啊」、「呃」怪聲音，原來是在〈心悸寶貝 BIUBIU〉的錄音過程中，熙妍不小心唱錯，下意識地用怪聲音打斷，沒想到卻獲得老師青睞，成為歌曲的小彩蛋。