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恩人社長輕生「陳屍千葉真一豪宅」！　新田真劍佑得知噩耗震驚

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星新田真劍佑因演出《航海王》真人影集爆紅全球，12日傳出恩人社長M先生離世，而是社長陳屍在亡父千葉真一的豪宅，疑似輕生身亡。而他正在國外拍戲，得知噩耗震驚不已。

▲▼恩人陳屍亡父千葉真一家中，新田真劍佑震驚。（圖／翻攝自IG）

▲恩人社長陳屍亡父千葉真一家中，新田真劍佑震驚。（圖／翻攝自IG）

據日媒《女性自身》報導，知情人士表示，千葉真一位於千葉縣君津市一間獨棟住宅發現一具遺體，身分確認是生前的得力助手M先生，聽說是吸入瓦斯輕生。離世的M先生最初是千葉真一的忠實粉絲，後來成為其司機兼經紀人。無論多晚，只要一通電話，M先生都會前去接送，不僅獲得千葉真一的信任，兒子新田真劍佑也將其視為家人。

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新田真劍佑2021年4月離開日本的經紀公司，同年6月成立新公司「M & Leaves」，該公司就是由M先生擔任社長，不料公司成立2個月後，千葉真一突然離世。他非常受到M先生的照顧，離開日本成功進軍好萊塢後，M先生也感到開心，在他身陷網紅東谷義和的爆料風波時，M先生曾接受採訪反駁謠言。

然而M先生的身體卻逐漸惡化。他患有心臟病及糖尿病，3年前感染新冠後腎功能惡化，每週接受三次洗腎，因為身體狀況不佳，更向演員好友透露低潮心情。不料他選在千葉真一的舊宅尋短，知情人士透露，他被發現坐在千葉真一的工作室裡，該處可以眺望富士山，坐在偶像常坐的沙發上離世。

▲▼恩人陳屍亡父千葉真一家中，新田真劍佑震驚。（圖／翻攝自IG）

▲新田真劍佑離開日本演藝圈，進軍好萊塢演《航海王》真人影集爆紅。（圖／翻攝自IG）

「M & Leaves」公司人員回應，社長身體狀態確實很差，「公司內的人都非常擔心他的狀況。真劍佑對他的健康也一直很關心。他（聽到M先生去世的消息）感到非常震驚，尤其是在繼千葉真一先生之後再次失去一位親近的人。」

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航海王, 新田真劍佑, 千葉真一

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