茵聲控公關公司「完工不付錢」！　罕見動怒揭黑幕：吃人夠夠

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber「這群人」中成員茵聲近年來跨足戲劇及電影領域，平時除了用心經營社群之外，也不吝嗇與粉絲分享日常生活，不過今（11）日卻在IG限動罕見動怒，發文透露在接案時遇到合作方不付款的經歷，為此她不滿表示：「非常欺人太甚，既然吃人夠夠，那就公事公辦吧！」

▲茵聲。（圖／翻攝自Instagram／ferrtsss）

茵聲透露，她在9月底接下某個案子，經由中間的公關公司接洽，但在完成案子後，對方卻找各種理由拒絕付款，甚至直接將發票寄回給她的公司，態度不但惡劣，還預告不打算支付款項。茵聲形容這次的經歷簡直欺人太甚，讓她對這種合作行為感到震驚，「真的是開眼界了。」

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茵聲提醒業界夥伴們在接案時要格外謹慎，特別是在付款方式上，她強調「在工作前必須收到頭尾款，至少收到頭款再做事 。」以保障剪接、攝影、場地、妝髮、服裝等費用能夠有所著落，避免因善意讓步而讓自己的公司無法收回成本。她也呼籲大家一定要簽合約，確保合作條件明確，防止在案子完成後無故遭到拖延或拒絕付款的情況。

▲茵聲罕見動怒發文。（圖／翻攝自Instagram／ferrtsss）

茵聲進一步表示，這次事件已經影響到公司同仁，迫使他們需要走上法律途徑處理。她直言，對方的行為已經「欺負到我夥伴頭上來」，同時也認為，既然對方如此吃人夠夠，她也無意妥協，並表明將以「公事公辦」的態度應對，決心讓整個事件公開透明，並希望這次經歷能引起業界對不合理合作行為的關注。