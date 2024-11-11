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趙少康心臟動刀休養一個月！　回歸《少康戰情室》揭陳文茜暖心舉動

記者孟育民／台北報導

《TVBS》56頻道政論節目《少康戰情室》，主持人趙少康在一個多月的告假後，今（11）日重回攝影棚錄影主持，一開始就以觀眾熟悉的招牌動作與觀眾「Say hi」。趙少康日前在臉書透露，近年來因心臟瓣膜關閉不緊的問題，在眾多醫師的建議之下，進行了「這輩子最大的工程」，更驚爆自己手術途中發生心臟停止長達3小時，令外界擔憂。趙少康在接受心臟手術後近一個月的休息靜養，看起來氣色紅潤的他，也重新回到《少康戰情室》主持節目。

▲▼趙少康經歷一個多月的休息，今日重回《少康戰情室》主持。（圖／TVBS提供）

▲趙少康經歷一個多月的休息，今日重回《少康戰情室》主持。（圖／TVBS提供）

對於這次的心臟手術，趙少康表示為了避免為醫院與醫師帶來不便，只有很少數的人知道這次的手術計畫，其中《TVBS文茜的世界周報》主持人陳文茜，是當中知情的友人之一。陳文茜更在趙少康入院前，親自寫了一首名為《我該帶什麼樣的花冠入院？》的詩，祝福趙少康手術一切順利。真摯飽含意境的詩詞內容，也吸引許多網友紛紛留言獻上祝福，趙少康表示即便現在重新看著這篇詩詞還是很感動，更感性的將它分享出來，轉送給同樣因病困擾的朋友。

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▲▼趙少康經歷一個多月的休息，今日重回《少康戰情室》主持。（圖／TVBS提供）

▲趙少康回歸，團隊都感到開心。（圖／TVBS提供）

對於這次重回《少康戰情室》節目主持，趙少康感到十分開心，並說到在住院期間也有不少海內外觀眾傳訊息給他，給予他許多問候與關懷，對此趙少康也特別感謝各位大家對他的支持。未來也更期許自己以更健康的姿態，為觀眾帶來更多元、更具有深度討論的節目內容。

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趙少康, 陳文茜, 少康戰情室

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