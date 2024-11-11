八點檔男星故意「撿路邊紅包」冥婚！　二戰鬼妻助攻事業大成功

記者黃庠棻／台北報導

溫馨家庭職人劇《阿榮與阿玉》第五集播出後引發熱烈討論。劇情中，王淑娟飾演的春米為改善餐廳經營，把孫子海亮（張睿家飾）召回故鄉，林玟誼飾演的瞬美在女兒Nana（張絡扉飾）逼問下坦承，海亮竟是她的父親，引發話題。

▲《阿榮與阿玉》劇情逐漸升溫。（圖／華視、東森超視提供）

黃新皓飾演的念祖在「鬼妻」家神阿蓮（柏妍樺飾）助攻下賣出人生首間房，讓陳家燃起希望，然而阿榮（柯叔元飾）卻遭遇50萬詐騙事件，接連不斷的反轉劇情，更讓觀眾期待劇情發展，《阿榮與阿玉》充滿生活情感，笑淚交織，引起觀眾共鳴。

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▲《阿榮與阿玉》劇情逐漸升溫。（圖／華視、東森超視提供）



在《阿榮與阿玉》劇中，瞬美和女兒Nana在漁市場和海亮相見，馬上為了競標魚貨大吵一架，將歡喜冤家重逢氛圍感詮釋的淋漓盡致。被問及在戲外與老朋友重逢的反應，張睿家表示「現實中如果遇到久沒聯絡的親友，通常我會選擇裝作若無其事，如果對方願意說，我願意傾聽和分享，但若不想說，我也不會太多的關心或問候，怕會造成對方的壓力和困擾。」和劇中瞬美和海亮重逢時的火花四射有巨大反差。

▲《阿榮與阿玉》劇情逐漸升溫。（圖／華視、東森超視提供）

林玟誼則表示「如果當初是不歡而散的話，相遇當下取決於我對於當初的事情是否還在意，假如耿耿於懷我可能就會避開，或是淡淡的打個招呼就飄走了，如果釋懷的話我就會大大方方跟對方說話。」展現出自己直性子的一面。

▲《阿榮與阿玉》劇情逐漸升溫。（圖／華視、東森超視提供）



本集中，念祖在阿蓮的幫助下，成功賣出第一間房子，受到同事和店長的歡呼表揚。談到飾演念祖最大的挑戰，黃新皓直言「對冥婚紅包的信念感」他提到要呈現一個單純直率的人對冥婚的深信不疑是演出中最困難的地方。

▲《阿榮與阿玉》劇情逐漸升溫。（圖／華視、東森超視提供）

飾演念祖鬼妻，同時也是陳家家神「阿蓮」的柏妍樺，為了深入詮釋這位承載歷史的角色，開拍前便深入研究從二戰到現代的歷史背景、日治時期的統治方式，以及當時台灣人對日本人的看法，她笑言「感覺非常遙遠！」一開始接到這角色時，不知道該如何詮釋，但導演提醒因為角色經歷豐富，任何情緒的演繹都是能成立的。

▲《阿榮與阿玉》劇情逐漸升溫。（圖／華視、東森超視提供）

在拍攝過程中，因「家神」屬靈體，柏妍樺需多次「隱身」演出，常被導演要求「站在旁邊、不可露面」，每場戲都需拍攝兩遍，她坦言「家神不好當！」。



11月12日即將播出的《阿榮與阿玉》第七集，念祖對嘉心的情愫藏不住，阿蓮似乎也察覺到了這點，兩人間的感情會有什麼樣的發展呢？阿榮在發現阿蓮的能力後，意外有了新點子，他要利用阿蓮來「照相算命」！抗拒不了美食誘惑的阿蓮，最終答應幫阿輝算命，究竟是什麼樣的命運在等待著阿輝？「照相算命」到底靈不靈驗呢？

《阿榮與阿玉》每週一至週五晚間八點華視主頻、東森超視33頻道播出，並將上架LINE TV、中華電信MOD Hami Video、愛奇藝國際版、Netflix、三立電視等播出平台。