T-ara花英姊道歉了！12年前恐嚇成員「劃花妳臉」：怕妹妹做傻事⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團T-ara曾爆出霸凌事件，前成員花英（正名：和榮）自爆被排擠，怎料扯出案外案，花英親姊孝榮傳訊息威脅雅凜「我要刮花妳的臉」，姐妹倆假面具因此曝光。事隔12年，T-ara前代表再度於節目提及此事，逼出花英再次自證「真的被排擠」，而她的姊姊也在11日發聲，對於當年恐嚇的舉動感到抱歉，她表示「因為擔心妹妹尋死」，才會做出極端手段。

▲T-ara前成員花英姊承認當年恐嚇雅凜。（圖／翻攝自孝榮IG）



T-ara前代表金光洙近日在節目上受訪直指，當年受害者（T-ara）變成加害者，間接指向花英才是霸凌者。這段訪問再度掀起風波，花英於10日發出長文指控自己確實遭到霸凌，當年遭到孤立，腳受傷一事也已經跟成員道過歉，至於做美甲的部分，她解釋只是在表演舞台前修指甲。雙方各說各話。

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▲孝榮當年恐嚇雅凜「劃花妳臉」。（圖／翻攝自Dispatch）



然而，花英的說詞不被買單，且她的親姊姊孝榮當年確實有傳訊息恐嚇T-ara前成員雅凜，文字清楚寫著「小孩子給我滾一邊去」、「等我到《Music Bank》揍妳，把妳臉刮花讓妳不能上節目」、「反正我不當歌手，等著，她們就是要被打才會清醒」、「臭婊子，被我逮到試試看」。

事隔12年，孝榮11日首度對外發聲，她承認自己有傳簡訊，「那時候我們只有20歲，我跟妹妹離開故鄉來到首爾，身邊可以倚靠的大人一個都沒有，我們姊妹就是彼此的浮木」，當時聽見妹妹遭到排擠，總是告訴她「姊姊我好累，姊姊我想妳了」，衝動之下，才發出了簡訊。

▲花英現已退出T-ara。（圖／翻攝自花英IG）



孝榮致歉：「發出簡訊的我太愚蠢了，我到現在還後悔著，雖然已經跟雅凜道歉過了，但我至今來是感到很抱歉。」她解釋自己只是為了守護妹妹，「我很害怕一不小心妹妹就會做出傻事，相信大家能理解，為了守護我珍貴的家人，當時年紀小又不足的我已經盡力了。」花英、孝榮兩姊妹現身發聲，使得12年前T-ara霸凌疑雲案再度議論紛紛。

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