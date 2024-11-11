胡瓜掰了21年民視除夕節目！　「轉戰老東家圍爐」內幕曝光：有來邀約

記者孟育民／台北報導

65歲綜藝大哥胡瓜主持民視除夕節目《民視第一發發發》長達21年的時間，不料今年該時段被白冰冰的《超級冰冰Show》取代，因此和民視鬧糾紛，雖然雙方已和平解決合約問題，但拋出震撼彈不接主持棒。如今爆出胡瓜將轉戰老東家華視，陪觀眾一起吃團圓飯，他今（11日）和胡盈禎、胡釋安出席《胡來旅行社》開播記者會，證實華視有來邀約，但具體內容要等電視台公布。

▲胡瓜攜手胡盈禎、胡釋安主持實境節目《胡來旅行社》。（圖／記者屠惠剛攝）



至於合約糾紛，胡瓜和民視已達成共識，他先前就說：「我們經過3次的協調就解決了，民視提出了合理的條件，達成了共識與賠償，大家就終止了這份合約。」賠償金額部分，他則不願透露。不過他今證實過年節目不會出現在民視，「這個事情已經講過了，他們有來談，但已經講過了就講過了，我也有跟上面長官講了，我今年大概不想碰民視的除夕。」

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▲胡瓜不會除席民視除夕節目。（圖／記者屠惠剛攝）

胡瓜過去在華視主持過10多年，這次重回老東家，被問到節目內容，他則說還不知道：「如果要做應該要有我去做的意念，不是只是為了做一個除夕節目，畢竟做完還是要被拿出來說，所以你一定要做好準備，不然你做了要幹嘛。」